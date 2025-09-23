Detienen a una pareja acusada de cometer violentos asaltos a comercios

Una pareja sospechada de protagonizar al menos un robo calificado en un comercio de la zona sur de Rosario fue detenida este martes durante un operativo en barrio Tablada. La mujer intentó escapar por los pasillos internos de la cuadra, pero fue localizada desde el aire mediante un drone que registraba los procedimientos.

Las detenciones fueron ordenadas por el fiscal Carlos Covani en el marco de una investigación por robos a mano armada. Los sospechosos, identificados como Facundo Pablo O. (33) y Antonela Marilin V. (32), fueron arrestados en allanamientos realizados en dos domicilios: uno en un pasillo de Grandoli al 3800 y otro en la cuadra inicial de calle Biedma.

Durante los allanamientos en los barrios Tablada y Biedma, la mujer buscada intentó escapar por los pasillos del barrio, pero fue localizada rápidamente gracias a un drone que sobrevolaba la zona.



Según fuentes del caso, la mujer fue detectada mientras intentaba huir por un pasillo, lo que permitió a los agentes intervenir rápidamente y reducirla.

Durante los operativos se secuestraron prendas de vestir y calzado que habrían sido utilizados durante uno de los hechos investigados. Las imágenes de cámaras de seguridad de los comercios afectados fueron clave para identificar a los presuntos autores.

Uno de los hechos por los que están siendo investigados ocurrió el pasado viernes, cuando un local de ropa fue asaltado por una pareja armada. De acuerdo con la denuncia, los ladrones amenazaron a la dueña del comercio, se llevaron dinero, mercadería y un teléfono celular, y encerraron a la víctima en el baño antes de huir.

Los procedimientos fueron realizados por fuerzas especiales provinciales, con colaboración de Prefectura Naval, en una zona donde los pasillos y la configuración urbana suelen dificultar el accionar policial.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia y podrían ser imputados en los próximos días por el robo calificado y otros delitos que podrían sumarse a la investigación en curso.