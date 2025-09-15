FOTO: Confusión violenta en San Justo: hombre atado a un auto y arrastrado en pavimento

Vecinos confundieron a un hombre con un supuesto ladrón que intentó robarle a una mujer, lo ataron a un auto y lo arrastraron en la localidad bonaerense de San Justo.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que la víctima, cuya identificación es Sergio Saccone, fue reducida por los transeúntes en la intersección de las calles Charrúa y Montañeses, partido de La Matanza.

Los vecinos luego le ataron las piernas con una soga a un Renault Duster y lo arrastraron en el pavimento para dar la vuelta manzana.

“¡Pará, cortala ya amigo!”, exclama el hombre mientras es filmado por los testigos que manifiestan su sorpresa por la situación.

La Policía concurrió al lugar, observó a Saccone que sufrió severas heridas, al tiempo que se retiró por sus propios medios.