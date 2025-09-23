En vivo

Sociedad

A una mujer le robaron 10 mil dólares con la modalidad del “cuento del tío” en Jujuy

La causa quedó en manos de la Justicia, que investiga el hecho en el marco de una ola de estafas telefónicas.

23/09/2025 | 13:01Redacción Cadena 3

FOTO: A una mujer le robaron 10 mil dólares con la modalidad del “cuento del tío” en Jujuy

Una mujer fue víctima de una estafa millonaria mediante la modalidad conocida como “cuento del tío” en la ciudad de Libertador General San Martín, donde los delincuentes lograron sustraer 10 mil dólares, 280 mil pesos y documentación de propiedades, tras engañarla con la excusa de una inminente devaluación del peso.

El hecho ocurrió este lunes, cuando la víctima recibió un llamado telefónico de una mujer que fingió ser su hija, según el portal El Tribuno de Jujuy.

La supuesta familiar le aseguró que se encontraba en una sucursal bancaria y le pidió que entregara todo el dinero y documentos que tenía guardados en una caja fuerte, con el argumento de que la moneda nacional perdería valor de manera inmediata.

La estafa se concretó cuando, minutos después de la comunicación, un hombre se presentó en el domicilio de la damnificada y dijo ser empleado del banco.

La mujer, convencida de la urgencia, entregó la caja de seguridad y, sin embargo, horas más tarde corroboró con su hija verdadera que nunca había estado en la entidad bancaria ni realizado el llamado.

La víctima y su hija se presentaron en la Brigada de Investigaciones local, donde denunciaron el robo e informaron el faltante de dinero y documentación.

Además, aportaron detalles sobre las características físicas del hombre que pasó a retirar las pertenencias.

La causa quedó en manos de la Justicia, que investiga el hecho en el marco de una ola de estafas telefónicas que aprovechan la incertidumbre económica para engañar a los ahorristas.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? Una mujer fue estafada en Jujuy y le robaron 10 mil dólares y documentación importante.

¿Quién fue la víctima? La víctima fue una mujer que reside en Libertador General San Martín.

¿Cuándo ocurrieron los hechos? La estafa se produjo el lunes pasado, en un solo día.

¿Dónde se dio la situación? El hecho tuvo lugar en la ciudad de Libertador General San Martín, Jujuy.

¿Cómo se llevó a cabo la estafa? El ladrón se presentó como un empleado bancario tras un llamado que simuló ser de la hija de la víctima.

[Fuente: Noticias Argentinas]

