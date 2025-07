A un año del femicidio de Catalina Gutiérrez, su familia la recordó como "un ser maravilloso"

A un año del femicidio de Catalina Gutiérrez, la joven de 21 años que fue asesinada por su amigo Néstor Aguilar Soto en la ciudad de Córdoba, su familia la recordó como "un ángel" y "un ser maravilloso".

El 17 de julio de 2024, Catalina, Néstor y otros amigos organizaron una salida a un bowling, por lo que Gutiérrez condujo el vehículo Renault Clio en dirección a la vivienda de Soto.

Sin embargo, esa reunión nunca ocurrió porque la influencer fue estrangulada y golpeada por el muchacho oriundo de San Carlos de Bariloche en el interior del domicilio.

Posteriormente, el asesino trasladó el cuerpo al automóvil y manejó hasta barrio Ampliación Kennedy donde, antes de abandonarlo, lo prendió fuego para eliminar las pruebas, algo que finalmente no sucedió porque el vehículo no llegó a incendiarse por completo.

El juicio

Antes del comienzo del juicio por jurados populares, la defensora del autor del asesinato, Ángela Burgos Niño, realizó una maniobra dilatoria para suspender el proceso: pidió la internación de su cliente en el Centro Psico-Asistencial de la capital provincial.

Las pericias determinaron que el rionegrino estaba "apto" y que presentaba "un episodio emocional agudo reactivo a su situación procesal", una característica que incluye angustia, irritabilidad, ansiedad, llanto espontáneo y pensamientos suicidas.

El análisis indicó que el sindicado tiene "factores de orden psicopatológico que determinan un estado de riesgo cierto e inminente grave de daño para sí", al tiempo que no habría realizado tratamiento psiquiátrico.

Durante una de las audiencias, Soto afirmó que "su vida era perfecta y ahora estoy en la cárcel", y se defendió al sostener que "era un homicida", pero "no un femicida", al tiempo que "le pidió perdón de todo corazón" a la familia.

Además, consignó que "su arrepentimiento lo acompañó desde el principio" y que cuando llegaron los policías confesó el femicidio y preguntó por el padre de la víctima.

De acuerdo al relato de Soto, no tenía muchas charlas con su amiga y reconoció que comenzó a tardar para encontrarse con la damnificada, por lo que ella se enojó.

"No aguanté más, exploté llorando y dije ‘me arruiné la vida señor, me arruiné la vida’ y empecé a hablar del papá de Catalina y del hecho. Lo primero que le dije a la Policía fue ¿Dónde está Marcelo? para que me mate, para que me tire al piso", reveló.

El fiscal Marcelo Sicardi fundamentó en sus alegatos de cierre que el culpable estaba enamorado de Catalina al describir anotaciones halladas en su teléfono celular.

"Sobre la pana esta, no sé de dónde le agarré tanto cariño. Literalmente siento que no se lo merece, no quiero decir que hay gente que es merecedora de mi cariño, pero hay personas a las que no trato como trato a Cata. Es una persona tan pasajera", leyó el fiscal.

Lo curioso es que en varias de esas notas están redactadas en tercera persona: "Le diste ese cariño a Cata G., a Orne y viste cómo son capaces de dártelo. Te estás encariñando sin saber por qué".

Desde el tribunal, informaron que también había escritos que corresponde al 9 de junio, un mes antes del crimen, con los títulos "amigo invisible cata" y "teamocati".

Frente a lo presentado, Sicardi sostuvo: "La relación de Ezequiel García con Catalina puso en jaque el vínculo con Soto. Él estaba celoso de Zaza porque Catalina le dedicaba tiempo a él".

El fiscal remarcó en su alegato que el femicidio de Catalina fue en contexto de violencia de género y que "Soto ejercía una tremenda violencia psicológica con todas sus amistades cercanas mujeres".

También puso en duda el mecanismo del crimen representado por Soto, la supuesta pelea entre ambos y el resultado de pericias: "Se trató de un manojo de mentiras, manotazos de ahogado para escapar de la perpetua".

El 19 de marzo, la Cámara en lo Correccional y Criminal de 11° Nominación de Córdoba condenó al asesino a la pena de prisión perpetua por considerarlo penalmente responsable del delito de homicidio calificado por mediar violencia de género y criminis causa.

El presidente del tribunal, Horacio Augusto Carranza, sostuvo: "Declaramos a Néstor Aguilar Soto autor de lesiones leves agravadas por mediar violencia de género, en concurso real con un homicidio mediando violencia de género y a la vez un homicidio que se cometió para lograr la impunidad".

Soto está alojado en el penal de Bouwer.

El dolor de la familia

Este miércoles, día en el que se cumple el primer aniversario del brutal asesinato, Marcelo Gutiérrez dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y manifestó que recuerda a su hija "como una persona maravillosa y un ángel".

"Era una chica llena de luz", lamentó el padre de Catalina, quien estudiaba la carrera de Arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

En esta línea, el abogado de la familia de la víctima, Carlos Hairabedián, resaltó que se trata de "una pérdida insuperable" y que todos los seres queridos se encuentran "angustiados".