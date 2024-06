28 personas quedaron boca abajo en un parque de diversiones en Estados Unidos

Veintiocho personas quedaron atrapadas colgando boca abajo por treinta minutos en el parque de diversiones, Oaks Park, en Oregón, Estados Unidos, cuando la atracción “extrema” Atmosfear se detuvo en su posición de mayor altura.

Los bomberos estaban listos para realizar el rescate de los 28 visitantes del parque, pero afortunadamente pudieron trabajar con los ingenieros del mismo para bajar mecánicamente la atracción.

/Inicio Código Embebido/

30 people were stuck upside down on a ride called “AtmosFEAR ” in Portland yesterday. After 30-45 mins all were brought down safely by the fire department ??#portland #atmosfear #OaksPark pic.twitter.com/ZwHQJX6jy0