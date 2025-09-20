Todo lo que tenés que saber para la Fiesta de la Primavera en Carlos Paz

La ciudad de Villa Carlos Paz se prepara para celebrar los 30 años de la primavera sin alcohol con un evento especial que incluye música en vivo y actividades familiares.

La celebración se llevará a cabo este sábado 20 y mañana domingo 21 de septiembre en el Parque de Asistencia, junto al lago San Roque.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Este evento, que comenzó hace tres décadas, ha reunido a cientos de miles de personas, y se espera una gran concurrencia este año.

La celebración de este aniversario promete ser un evento inolvidable con un día dedicado a la música en vivo y otro para disfrutar en familia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El evento contará con la participación de artistas como Ecko, FMK, DesaKTa2 y Los Caligaris, además de muchas otras bandas y DJ en vivo.

Además, la Asociación Hotelera y Gastronómica de Carlos Paz ha preparado un plan de ofertas para el fin de semana, facilitando la estadía a quienes deseen disfrutar de la celebración.

La entrada será libre y gratuita, asegurando que tanto locales como turistas puedan disfrutar de esta fiesta en un entorno natural privilegiado junto al lago.

El evento es organizado por la Municipalidad de Villa Carlos Paz, que cuenta con el apoyo de Cadena 3.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Fernando Barrera, director de Cultura de la ciudad, destacó la importancia del evento y la evolución que ha tenido en los últimos años. “Ha habido un cambio muy importante con el tema del alcohol y los controles. Hubo un momento en que la fiesta se vivía con libertad absoluta, eso cambió y se mantiene hasta hoy. Es uno de los grandes secretos para seguir con este éxito: que los papás y las familias se sientan seguras”, afirmó Barrera.

Además, el funcionario explicó que la organización contempla un amplio operativo de seguridad, con presencia de policía, bomberos y ambulancias, para garantizar que tanto vecinos como turistas disfruten la jornada sin inconvenientes.

Este año, la fiesta contará con seis bandas que animarán la previa hasta la actuación de Desacatados y Los Caligaris, además del escenario alternativo que ya comenzó con el Premio Bariloche, y la esperada coronación de Lucía como Reina de la Primavera. Barrera se mostró optimista respecto a la convocatoria: “Hoy vamos a romper récords. A las 6 de la tarde esto ya será una bomba, como todos los años. El marco ideal lo acompaña: sol, brisa del sector sur y buena temperatura para disfrutar de la fiesta”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Abelardo Fonseca y "Alambre" Jarmolczuk.