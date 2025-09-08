Abren inscripciones para el Plan de Fomento a la industria audiovisual cordobesa

FOTO: Ya están las inscripciones para el Plan de Fomento 2025.

La Agencia Córdoba Cultura, a través del Polo Audiovisual del Gobierno de Córdoba, anunció que a partir del lunes 8 de septiembre y hasta el 13 de octubre, estarán abiertas las inscripciones para participar del Plan de Fomento 2025, que cuenta con una inversión de 350 millones de pesos, y tiene por objetivo fortalecer el desarrollo de la industria audiovisual y de videojuegos en la provincia.

Los aportes están destinados a rodajes, desarrollo, producción, cortos universitarios, cortos de cine comunitario y fortalecimiento de proyectos, abarcando así distintas etapas del proceso creativo y productivo.

Como cada año, este plan se enmarca en los fondos concursables establecidos por la Ley 10.381, que permiten incentivar a través de distintas líneas el crecimiento y profesionalización del sector audiovisual local. A través de este programa, Córdoba continúa consolidándose como un polo estratégico para la producción audiovisual y de videojuegos en el país.

El Plan de Fomento Audiovisual es una política pública implementada por el Gobierno provincial, con el objetivo de impulsar el desarrollo de la industria audiovisual local y fortalecerla mediante diversos instrumentos de financiación, logrando de esta manera generar empleo de calidad en el sector y fomentar el desarrollo de talentos locales.

Aquí se detallan cada uno de los planes junto a sus bases y condiciones:

CONCURSO PARA LA PRODUCCIÓN DE CORTOMETRAJE UNIVERSITARIO

El propósito del llamado a concurso es favorecer la incorporación al ámbito profesional de estudiantes y recientes egresados/as de las carreras de cine, televisión y de formación audiovisual; así como facilitar el acceso a la primera experiencia de realización y promover nuevos realizadores/as en el campo audiovisual de la Provincia de Córdoba.

?Se otorgarán dos (2) aportes económicos de $3.000.000 cada uno. Total $6.000.000

Formulario de inscripción disponible a partir del lunes 8 de septiembre

Bases y condiciones AQUÍ

APOYO PROVINCIAL PARA LA REALIZACIÓN INTEGRAL DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES: CORTOMETRAJE COMUNITARIO

Comprende la realización audiovisual comunitaria desde una perspectiva social y participativa, facilitando el acceso a recursos para la realización audiovisual de calidad; promoviendo el surgimiento de nuevos/as realizadores/as a través de la formación profesional en la participación de estos proyectos; contribuyendo a mostrar historias y geografías locales que puedan insertarse en el campo audiovisual de la Provincia de Córdoba.

?Se otorgarán cuatro (4) aportes económicos de $3.000.000 cada uno. Total $12.000.000

Formulario de inscripción disponible a partir del lunes 8 de septiembre

Bases y condiciones AQUÍ

CONCURSO PROVINCIAL PARA LA PRODUCCIÓN DE CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

El propósito del llamado a concurso es promover la Industria Audiovisual y la creación de contenidos de interés público e inéditos de cine animación en formato cortometraje.

?Se otorgará un (1) aporte económico de $20.000.000. Total $20.000.000

Formulario de inscripción disponible a partir del lunes 8 de septiembre

Bases y condiciones AQUÍ

CONCURSO PROVINCIAL PARA LA PRODUCCIÓN DE CORTOMETRAJE FICCIONAL

Busca promover y fomentar la Industria Audiovisual a partir de la producción de contenidos de ficción, al mismo tiempo que generar cortometrajes de interés público.

?Se otorgarán dos (2) aportes de $10.000.000. Total: $20.000.000

Formulario de inscripción disponible a partir del lunes 8 de septiembre

Bases y condiciones AQUÍ

CONCURSO PROVINCIAL AL DESARROLLO INTEGRAL DE VERTICAL SLICE DE VIDEOJUEGOS

Este concurso está destinado a reconocer y premiar desarrollos cordobeses con potencial de negocios en el sector para el desarrollo de VERTICAL SLICE: es la herramienta utilizada en el desarrollo de un videojuego, que suele tener lugar al final de la fase de preproducción, y que funciona como prueba de concepto, la cual permite vislumbrar características y funcionalidades principales que tendrá el videojuego en su versión final. El objetivo también es promover y profesionalizar esta industria en la Provincia.

? Se otorgarán dos (2) aportes económicos de $7.500.000. Total $ 15.000.000

Formulario de inscripción disponible a partir del lunes 8 de septiembre

Bases y condiciones AQUÍ

PROGRAMA DE INCENTIVOS A RODAJES 2025

Destinado a PRODUCTORES/AS de la provincia de Córdoba, sean éstas Personas humanas o jurídicas, para financiar parcialmente 3 proyectos inéditos para largometrajes o serie de ficción, y 3 proyectos inéditos para largometrajes o series documentales.

? El presupuesto total destinado a este programa en la presente convocatoria 2025 es de $160.050.000

Formulario de inscripción disponible a partir del lunes 8 de septiembre

Bases y condiciones AQUÍ

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS AUDIOVISUALES DE LARGOMETRAJE O SERIE

Dirigido a productores/as de la Provincia de Córdoba, sean personas humanas o jurídicas, con el objetivo de impulsar proyectos audiovisuales en etapa avanzada de desarrollo, mediante el otorgamiento de aportes no reintegrables, sujetos a disponibilidad presupuestaria.

? El presupuesto total destinado a este programa en la presente convocatoria 2025 es de $30.000.000.

Formulario de inscripción disponible a partir del lunes 8 de septiembre