Los Modernos vuelven al Teatro Comedia con el éxito "El Humor Después del Humor"

El reconocido dúo humorístico Los Modernos, conformado por Ale y Pedro, se prepara para un esperado regreso al Teatro Comedia de Córdoba, presentando su aclamado espectáculo "El humor después del humor". Tras un rotundo éxito el año pasado, que incluyó más de 50 funciones en dos meses y una función con entradas agotadas en el Teatro del Libertador, la compañía agregó nuevas fechas debido a la alta demanda.

Inicialmente programadas para el 5, 6 y 7 de septiembre, las funciones se agotaron rápidamente, lo que llevó a la incorporación de nuevas fechas: 11, 12 y 13 de septiembre. Las entradas ya están a la venta a través de Ticketek.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ale y Pedro describen "El humor después del humor" como "lo mejor de Los Modernos", reflejando la evolución de una compañía con 23 años de trayectoria que nació en Córdoba capital.

"Siempre pensamos mucho en el espectador, nunca lo subestimamos, y hay un tratamiento en lenguaje totalmente distinto, ni mejor ni peor que nadie, pero distinto", explicó Pedro.

Durante la entrevista, Pedro y Ale compartieron detalles sobre sus inicios. Su encuentro fue, según Pedro, "circunstancias absolutamente azarosas". Pedro, recién llegado de Montevideo, actuaba con un monólogo en el antiguo Teatro María Castaña. Alejandro, que presentaba otra obra en la misma sala, fue invitado a ver a Pedro. A partir de ese encuentro, se hicieron muy amigos, pero pasaron tres años antes de que decidieran trabajar juntos.

Sus primeros pasos profesionales fueron en lugares emblemáticos de Córdoba como UK, Alfonsina y Mandarina, y luego en otros sitios como el restaurante Rita. Fue en Alfonsina donde se originó el concepto de "banda de teatro". Utilizando pizarras escritas con tiza, el lugar anunciaba: "Hoy tocan 'Los Modernos', hoy tocan." Y de ahí nos quedó el concepto de banda de teatro", según explicó Pedro, lo que les encantó y adoptaron como su identidad.

El nombre "Los Modernos" surgió de manera curiosa. Mientras caminaban por la calle 25 de mayo, vieron un lavadero industrial llamado "Lavadero García el Moderno" en una pared descascarada. Ale recuerda que al verlo, le dijo a Pedro: "Pedro, 'Los Modernos' y empezamos a saltar, nos abrazábamos, nos reíamos". Con el tiempo, se dieron cuenta de la ironía: "Ser modernos en la postmodernidad es estar pasados de moda", lo que también inspiró su estética retro y vestuario.

Del "Fracaso exitoso" al reconocimiento nacional e internacional

El camino no siempre fue fácil. Durante una temporada en Carlos Paz, experimentaron "el primer fracaso exitoso de Los Modernos". Pedro relató: "no vendíamos ni un ticket, pero ni uno", pero a pesar de las bajas ventas, ganaron los cuatro premios de temporada de aquel entonces, incluyendo el de "mejor espectáculo de humor" por su propuesta novedosa.

La verdadera "explosión" de Los Modernos, según Pedro, llegó cuando Juancho Ratti los vio en Ruido de Fondo y los llevó al Teatro Real. A partir de ahí, el boca a boca fue su mayor aliado, complementado por una crítica que destacaba lo "novedoso" de su propuesta.

Pedro es el autor de todos los textos de la compañía, un proceso que describe como una constante evolución. Él explica que, si bien "se puede hacer humor sobre todo, pero nosotros no hacemos sobre todo humor. Hay un límite ético, moral, de buen gusto, en el cual de ahí Alejandro y yo siempre estamos de acuerdo". Su mecanismo creativo implica una idea, investigación para asegurar que "lo que se dice tiene que ser en algún modo cierto, deliberadamente cierto y si es mentira que sea deliberadamente mentiroso", y luego darle formato de humor.

Una vez escrito, Ale tiene total libertad para adaptar, cortar o alargar los textos. Ambos trabajan en la puesta en escena sin director externo, lo que hace que su producto final sea "creado 100% por nosotros" y, como comentó Pedro, salga "bastante natural".

Sobre su vocación, Ale reveló que la descubrió a los 14 años en el colegio, durante un festival de teatro. Al pisar el escenario del Centro Cultural San Vicente, sintió una epifanía: "Quiero hacer esto todos los días de mi vida. Esto es lo más parecido a la alegría".

Ganó como mejor actor, pero ese mismo año repitió de curso y una obra posterior fue un fracaso, lo que le enseñó a temprana edad los altibajos de la profesión. De esa experiencia, Ale concluyó que "hoy estás arriba y mañana está en el piso. Esto es así". Pedro, por su parte, era "un poco el gracioso de la clase" y participó en una parodia de "Romeo y Julieta" llamada "Orcheo y Juliana" en quinto grado, movido por la diversión y las interacciones sociales.

Los Modernos invitan a todos a disfrutar de su singular propuesta en el Teatro Comedia.