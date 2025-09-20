Refuerzan controles en el transporte interurbano por la fiesta de la primavera
Con la llegada de la primavera, el ERSEP refuerza los controles en el transporte interurbano de Córdoba. Se inspeccionan vehículos y se despliegan 3.000 policías para garantizar la seguridad de turistas y jóvenes.
20/09/2025 | 11:49Redacción Cadena 3
FOTO: Transporte interurbano en Córdoba. (Foto: Octavio Liberali Guereschi/Cadena 3)
Audio. Refuerzan controles en el transporte interurbano por la fiesta de la primavera
Una mañana para todos
Con la llegada de la primavera y los festejos que se multiplican en distintos puntos turísticos de Córdoba, el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSEP) anunció un refuerzo de los controles en el transporte interurbano de pasajeros. El objetivo es garantizar que las unidades que trasladen a jóvenes y turistas cumplan con todas las medidas de seguridad exigidas.
Nicolás Barbera, vocero de ERSEP, explicó que los operativos se realizan tanto en las rutas como en las terminales más importantes de la provincia, con foco en los accesos a los valles de Punilla y Calamuchita, principales escenarios de concentración. “Se están inspeccionando los vehículos habilitados y otorgando una oblea de control a las unidades que cumplen con los requisitos, la cual va adherida al parabrisas. De esta forma se facilita también la circulación vehicular en días de gran movimiento”, detalló.
Desde el organismo se recomienda a los usuarios verificar la documentación básica al contratar un servicio: habilitación otorgada por la Secretaría de Transporte de Córdoba, Revisión Técnica Obligatoria, póliza de seguro vigente y carné habilitante del conductor para el transporte de pasajeros.
El operativo se complementa con el despliegue de 3.000 efectivos policiales en distintos puntos de concentración, dispuesto para prevenir incidentes y reforzar la seguridad en el marco de los festejos.
Informe de Fernando Barrionuevo
Lectura rápida
¿Qué anunció el ERSEP? Refuerzo de controles en el transporte interurbano de pasajeros en Córdoba.
¿Quién es el vocero del ERSEP? Nicolás Barbera.
¿Dónde se realizan los operativos? En rutas y terminales importantes de Córdoba, especialmente en los valles de Punilla y Calamuchita.
¿Cuántos efectivos policiales se despliegan? 3.000 efectivos policiales en puntos de concentración.
¿Por qué se realizan estos operativos? Para garantizar la seguridad de los jóvenes y turistas durante los festejos.