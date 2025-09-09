Llega la Fiesta de la Primavera a Carlos Paz: todo lo que tenés que saber

FOTO: Llega la Fiesta de la Primavera a Carlos Paz.

La ciudad de Villa Carlos Paz se prepara para celebrar los 30 años de la primavera sin alcohol con un evento especial que incluye música en vivo y actividades familiares.

La celebración se llevará a cabo el 20 y 21 de septiembre en el Parque de Asistencia, junto al lago San Roque.

Este evento, que comenzó hace tres décadas, ha reunido a cientos de miles de personas, y se espera una gran concurrencia este año.

La celebración de este aniversario promete ser un evento inolvidable con un día dedicado a la música en vivo y otro para disfrutar en familia.

El evento contará con la participación de artistas como Ecko, FMK, DesaKTa2 y Los Caligaris, además de muchas otras bandas y DJ en vivo.

Además, la Asociación Hotelera y Gastronómica de Carlos Paz ha preparado un plan de ofertas para el fin de semana, facilitando la estadía a quienes deseen disfrutar de la celebración.

La entrada será libre y gratuita, asegurando que tanto locales como turistas puedan disfrutar de esta fiesta en un entorno natural privilegiado junto al lago.

El evento es organizado por la Municipalidad de Villa Carlos Paz, que cuenta con el apoyo de Cadena 3.

Informe de Abelardo Fonseca y "Alambre" Jarmolczuk.