Qué dijo Jairo de la periodista de TNT que le preguntó si conocía Córdoba

Durante la gala de los Premios Sur, celebrada este miércoles en el Teatro Libertador de Córdoba, Jairo, el icónico cantante nacido en Cruz del Eje, Córdoba, fue sorprendido por una pregunta inesperada de la periodista encargada de la transmisión por TNT: “¿Conocías Córdoba?”.

El desatinado comentario dejó atónito al artista, quien expresó: “Me sorprendió mucho la pregunta. Fue un desatino, muy sorprendente. Enseguida reaccionás porque no me conocía o no sabía lo que hago”.

Con la elegancia que lo distingue, Jairo respondió en el momento: “En este teatro habré cantado unas 30 veces. Vine a este teatro cuando tenía 8 años”.

Luego, reflexionando sobre el incidente, agregó: “Traté de contestarle desde mi experiencia con el teatro, situándola en un escenario que no se imaginaba. No quería ser agresivo por el solo hecho de no conocerme”.

Su respuesta, cargada de profesionalismo, evitó que el momento escalara en polémica y resaltó su profundo vínculo con su provincia natal.

El blooper se viralizó rápidamente en redes sociales, donde los usuarios elogiaron la calma y humildad de Jairo al manejar la situación.

El Teatro Libertador, escenario de innumerables actuaciones del cantante, fue el telón de fondo de este instante que, aunque incómodo, destacó su trayectoria como ícono cultural argentino.

