Primavera "fresca" en Córdoba: ¿vuelve otro frentre frío?

Las temperaturas frescas que se mantendrán gran parte de la semana. Un respiro cálido el viernes. Mirá cómo estará el tiempo.

22/09/2025 | 09:23Redacción Cadena 3

FOTO: archivo.

Córdoba le dio la bienvenida a la primavera con un ambiente que dista mucho del calor, al menos por ahora. 

Tras un marcado descenso térmico durante el fin de semana, la provincia disfruta de días soleados y un aire fresco, con baja humedad. 

"Estamos recibiendo la primavera en un ambiente fresco, pero con mucho sol y bajo porcentaje de humedad", explicó a Cadena 3 Marcelo Madelón, meteorólogo del Aeropuerto Córdoba.

La semana se presenta con un panorama de temperaturas agradables, pero sin grandes picos. 

La rotación gradual del viento al noreste impulsará máximas que oscilarán entre los 23 y 24 grados durante gran parte de los días laborales. 

Así que, quienes esperaban el calor pleno para estrenar las prendas de verano, deberán tener paciencia.

El alivio llegará, aunque de forma efímera. "Recién el día viernes tendremos una máxima probable de 27 grados", anticipó Madelón 

Un breve adelanto de lo que el verano promete, ideal para disfrutar al aire libre.

Sin embargo, la alegría durará poco. El fin de semana traerá un nuevo cambio de frente

"El día sábado nuevamente hay un frente frío que dará lugar a la rotación del viento al sur y un marcado descenso de temperatura", advirtió el especialista. 

Esto significa que habrá que volver a sacar los abrigos ligeros para enfrentar un ambiente más fresco, típico de una primavera que se toma su tiempo para consolidar el calor.

En resumen, Córdoba transita una primavera que se perfila más "fresca" de lo habitual, con días templados interrumpidos por frentes fríos que impiden el ascenso sostenido de las temperaturas. 

A disfrutar del sol, pero sin guardar del todo el abrigo.

Lectura rápida

¿Qué evento climático se describe en el artículo? La llegada de la primavera en Córdoba con un ambiente fresco y días soleados.

¿Quién es el experto citado en el artículo? Marcelo Madelón, meteorólogo del Aeropuerto Córdoba.

¿Cuándo se espera un aumento de temperatura? El viernes, con una máxima probable de 27 grados.

¿Dónde se desarrolla esta situación climática? En la provincia de Córdoba, Argentina.

¿Por qué se recomienda usar abrigo? Debido a un nuevo frente frío que se espera para el sábado, lo que provocará un marcado descenso de temperatura.

