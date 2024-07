Por qué Tucumán fue la provincia elegida para la gesta de la independencia

En la previa del 208 aniversario de la Declaración de Independencia argentina, el historiador y director del Centro de Investigaciones Tucumán, Juan Pablo Bustos Thames, hizo un repaso histórico sobre aquel momento crucial para nuestro país.

El especialista explicó en diálogo con Cadena 3 por qué Tucumán fue el escenario elegido para el Congreso de la Independencia y describió las condiciones en las que se desarrollaron los acontecimientos.

"El 9 de julio de 1816 es una gesta nacional, porque vinieron representantes de casi todas las provincias", señaló Bustos Thames.

Explicó que todos los intentos previos para gestar asambleas o congresos nacionales en Buenos Aires habían fracasado. La elección de Tucumán como sede respondía a evitar la oposición de muchas provincias y buscar un lugar cuyo patriotismo fuera indiscutible.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"En 1812, Tucumán fue el lugar donde se plantó y se ofreció al Ejército del Norte, comandado por el general Belgrano, de no hacer caso a las órdenes de retirarse hacia Córdoba y de hacer frente a las huestes realistas en 1812. Belgrano desobedece, se queda en Tucumán y con la ayuda de los tucumanos se triunfa en la batalla en el Campo de las Carreras. Eso le dio a Tucumán una distinción entre las distintas provincias de que su nacionalidad, su patriotismo era indiscutido", precisó el historiador.

Y añadió: "(Tucumán) Era del interior y del interior adentro, mucho más allá que Córdoba, entonces era una muestra como para tentarlo a Artigas para que envíe a sus representantes también a confluir en este Congreso de 1816. Nadie podía discutir el patriotismo de Tucumán, una provincia que se había conformado en 1814. Tenía dos años nomás de vigencia y puso todo para hacerlo".

El historiador también destacó que al momento del Congreso, Tucumán era un pueblo pequeño con poca infraestructura. "No tenemos condiciones, no tenemos lugar, no tenemos infraestructura para recibirlos a todos", citó una carta histórica como testimonio del desafío logístico que supuso alojar a los congresales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La Casa Histórica, donde tuvo lugar el Congreso, era una propiedad particular alquilada por el Gobierno para depósitos del Ejército del Norte. Para su uso durante el Congreso se debió vaciarla completamente y ponerla en condiciones en apenas dos meses. "Se improvisó desde la nada", afirmo Bustos Thames.

El historiador detalló que la falta de mobiliario fue otro obstáculo que se superó gracias a la colaboración de las iglesias y las principales familias de Tucumán, quienes prestaron mesas y sillas para el evento. "Desde enero de 1816 hasta marzo de ese año se la puso en condiciones prácticamente a todo trapo, como dio lugar. Se limpió todo lo que se pudo, se la pintó de blanco el frente, y las puertas se las pintó con el color de la patria, con un azul Prusia, que era la pintura que se pudo conseguir, que es la pintura que hoy luce la Casa Histórica cuando uno la ve".

"Tucumán no tenía edificios públicos, lo único que tenía era el Cabildo de Tucumán, que es donde hoy queda la Casa de Gobierno, que era bastante limitado porque tenía apenas dos pisos", detalló el historiador.

Por último, Bustos Thames ofreció un vistazo a los desafíos y detalles logísticos detrás del histórico Congreso de Tucumán, recordando la gesta que dio lugar a la independencia argentina.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de "Siempre Juntos".