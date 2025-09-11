FOTO: Parte médico de la adolescente que se atrincheró armada en una escuela de La Paz.

La adolescente de 14 años que ingresó a la escuela con un arma en La Paz, Mendoza, se encuentra estable en sala común, según informó el Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti.

Este jueves se encuentra bajo tratamiento y evaluación de los equipos médicos pediátricos de salud mental, según el Ministerio de Salud.

La justicia de Mendoza ya ha informado que la joven no será imputada ni detenida debido a su edad. Tras abandonar el colegio Marcelino Blanco, estuvo acompañada en todo momento por sus padres.

El psicólogo Miguel Conocente, quien trabajó con el equipo de protección de derechos en el gobierno de Mendoza, destacó que “la niña evidentemente no la debe haber estado pasando bien” y que “este sufrimiento en algún momento tiene que poder bajar un poquito para dejarse ser ayudada”.

Se investigan las causas que llevaron a la joven a ingresar con un arma a la escuela, donde se habla de bullying y violencia.

Informe de Facundo Dimaría.