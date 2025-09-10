Un compañero de la joven atrincherada contó que sufría bullying: "Es callada"

FOTO: Adolescente atrincherada en Mendoza: la principal hipótesis es que sufría bullying

La principal hipótesis que se maneja en el caso de la adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza es que la menor sufría bullying en el último tiempo por un presunto video.

Así lo confirmó Valentino, un compañero de la adolescente, quien contó que conoce a la familia y que en los últimos días había sufrido acoso.

“Era callada, tímida, y dicen que es buena persona”, contó el menor en diálogo con medios locales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Me contaron que cargó el arma durante el recreo, entró al aula y amenazó a sus compañeros”, sumó el joven.

Asimismo, otro compañero agregó que la adolescente pidió por una maestra de matemática, quien la había desaprobado.

“Puse dos mesas y sillas para resguardarme. Escuché cinco disparos”, contó.