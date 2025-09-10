En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Un compañero de la joven atrincherada contó que sufría bullying: "Es callada"

Compañeros de la escuela dijeron que la menor estaba sufriendo acoso en el último tiempo.

10/09/2025 | 13:55Redacción Cadena 3

FOTO: Adolescente atrincherada en Mendoza: la principal hipótesis es que sufría bullying

La principal hipótesis que se maneja en el caso de la adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza es que la menor sufría bullying en el último tiempo por un presunto video.

Así lo confirmó Valentino, un compañero de la adolescente, quien contó que conoce a la familia y que en los últimos días había sufrido acoso.

“Era callada, tímida, y dicen que es buena persona”, contó el menor en diálogo con medios locales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Me contaron que cargó el arma durante el recreo, entró al aula y amenazó a sus compañeros”, sumó el joven.

Asimismo, otro compañero agregó que la adolescente pidió por una maestra de matemática, quien la había desaprobado.

“Puse dos mesas y sillas para resguardarme. Escuché cinco disparos”, contó.

Lectura rápida

¿Cuál es la principal hipótesis sobre la adolescente atrincherada? La hipótesis principal es que la adolescente sufría bullying en su escuela.

¿Quién confirmó el acoso que sufría? Un compañero de la menor llamado Valentino confirmó que ella sufrió acoso en los últimos días.

¿Qué características tenía la adolescente? Se describió a la menor como callada, tímida y buena persona.

¿Qué sucedió durante el incidente? La menor entró al aula con un arma y amenazó a sus compañeros.

¿Cuántos disparos se escucharon? Un testigo mencionó que escuchó cinco disparos durante el incidente.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho