Comunicado del Ministerio de Seguridad de Mendoza por adolescente atrincherada

El Ministerio de Seguridad de Mendoza sacó un comunicado por el caso de la adolescente de 14 años que se encuentra atrincherada en una escuela provincial desde hace varias horas y en el escrito destacaron que "debe primar la seguridad y el respeto al interés superior de la niña involucrada y su contexto".

El comunicado, firmado por la ministra Mercedes Rus, que los ministerios de Seguridad y Justicia; de Salud y Deportes; y de Educación, Cultura, Infancias y DGE "solicitan a los medios de comunicación, organizaciones y a la ciudadanía en general que se abstengan de concurrir a las inmediaciones de la escuela Marcelino Blanco de La Paz".

En este marco, la funcionaria sostuvo que en este caso "debe primar la seguridad y el respeto al interés superior de la niña involucrada y su contexto".

"Está trabajando el Comité de crisis con los profesionales y equipos especialistas. En este contexto, cualquier alteración externa o por fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves", sumaron en el escrito.

Por último, se subraya que "el principio precautorio nos obliga a extremar los cuidados. Es fundamental mantener un marco de respeto" y que "se agradece la responsabilidad y la colaboración para garantizar la seguridad del operativo".

La adolescente continúa atrincherada en la escuela y, pese a que la Policía intentó ponerla a resguardo, la menor respondió con disparos, los cuales fueron efectuados con el arma reglamentaria de su papá, quien es efectivo en San Luis.