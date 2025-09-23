Nacieron trigemelas en Salta, un hecho que ocurre una vez cada un millón

FOTO: Salta: nacieron trigemelas en un parto que ocurre una vez cada un millón

Un hecho inédito ocurrió en un hospital de la provincia de Salta: nacieran trigemelas, una situación que sucede cada un millón de casos.

Es un acontecimiento excepcional, ya que las bebas compartían placenta en un embarazo denominado monocorial triamnótico.

Ainara pesó 1.640 gramos, la segunda en nacer fue Amira con 1.560 gramos (la más pequeña) y Ámbar con 1.780, al tiempo que las hermanas se encuentran internadas en el área de Neonatología debido a que se trató de un parto prematuro y con cesárea programada, ya que la gestación fue de 34 semanas.

El responsable de Neonatología del Hospital Público Materno Infantil, Adrián Aguilar, señaló en Cadena 3 que una de las bebas requirió maniobras de reanimación al nacer. Luego, las tres hermanitas fueron internadas en la unidad de neonatología. Dos de ellas recibieron surfactante pulmonar (una sustancia esencial para bebés prematuros).

A su vez, Aguilar comentó que su evolución fue favorable y actualmente no requieren oxígeno ni presión para mantener sus pulmones funcionando adecuadamente, aunque permanecerán en cuidados intensivos hasta que alcancen una edad de aproximadamente entre 28 y 30 días.

Nancy -la madre- y sus hijas están en buen estado de salud. La mujer recibió atención de ginecólogos y obstetras en el transcurso del embarazo, que fue el segundo registrado de estas características en 2025 en la provincia.

Además, durante el primer semestre hubo 54 nacimientos de gemelos en el Hospital Materno Público Materno Infantil de Salta.

Informe de Elisa Zamora.