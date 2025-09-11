Murió una mujer tras chocar de frente contra un camión en Córdoba
La víctima tenía 31 años. El siniestro se produjo en la Variante Juárez Celman, a la altura del barrio Ciudad de los Niños.
11/09/2025 | 09:12Redacción Cadena 3
FOTO: Accidente fatal en Córdoba.
Un trágico accidente de tránsito ocurrió en la mañana de este jueves en la ciudad de Córdoba Capital, donde una mujer de 31 años perdió la vida luego de colisionar con un camión en la Variante Juárez Celman, a la altura del kilómetro 8, en el barrio Ciudad de los Niños.
De acuerdo al parte policial, la víctima circulaba a bordo de un automóvil Ford Ka cuando, por motivos que aún se investigan, impactó de frente contra el vehículo pesado conducido por un hombre mayor de edad.
Al lugar arribó un servicio de emergencias que constató el deceso de la conductora en el acto.
La Fiscalía de turno trabaja para esclarecer las circunstancias del siniestro y determinar responsabilidades.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un accidente de tránsito en Córdoba Capital resultó en la muerte de una mujer de 31 años.
¿Quién fue la víctima? La víctima era una mujer de 31 años que conducía un Ford Ka.
¿Cuándo ocurrió el accidente? El accidente tuvo lugar en la mañana de este jueves.
¿Dónde sucedió el accidente? Ocurrió en la Variante Juárez Celman, a la altura del kilómetro 8, en el barrio Ciudad de los Niños.
¿Cómo se produjo el accidente? La mujer impactó contra un camión, y se investigan los motivos del choque.
¿Por qué se investiga el caso? La Fiscalía de turno trabaja para esclarecer las circunstancias del siniestro y determinar responsabilidades.