Malestar del dueño del bar del Pabellón Argentina por el cierre de la causa

En una sorprendente resolución, el juez federal Pablo Montesi declaró prescripta la causa por la toma del Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba, ocurrida entre agosto y septiembre de 2018. Esta ocupación, que duró 31 días y causó destrozos significativos en el edificio, así como perjuicios económicos para los comerciantes locales, quedó impune casi seis años después.

El fiscal Maximiliano Hairabedián había advertido en reiteradas ocasiones sobre la posibilidad de prescripción de la causa. Sin embargo, a pesar de que todos los implicados estaban citados a juicio y solo faltaba fijar una fecha para su inicio, Montesi decidió cerrar la causa debido al paso del tiempo.

Uno de los más afectados por esta decisión es Gustavo Posadas, quien era propietario del bar ubicado dentro del Pabellón Argentina. Durante la ocupación estudiantil, el hombre perdió todos sus productos y le cortaron la luz, rompiendo así la cadena de frío. Además, tuvo que cerrar su negocio y despedir a sus empleados.

"Fui víctima de una ocupación allá por agosto del 2018 y estuve casi 30 días con mi negocio tomado por un grupo de estudiantes de la Facultad de Artes. Pasó un tiempo bastante largo y no podía ingresar a mi trabajo, tampoco mis 12 empleados que trabajábamos ahí porque teníamos el espacio ocupado", describió Gustavo en diálogo con Cadena 3.

Consultado sobre lo que significó para él la medida de los estudiantes, expresó que todo representó un daño muy grande. "No podíamos trabajar, me hicieron bastante daño en cuanto al uso de las instalaciones, hubo faltantes de mercadería y un sinfín de cosas. Por eso, hice un acta con un escribano público para registrar todos los daños y lo que ya había sucedido en ese término de los casi 30 días que estuvo tomado el Pabellón Argentina", agregó.

El propietario del bar sostuvo que no fue notificado por la Justicia respecto a la absolución de los imputados que tomaron el emblemático edificio de la UNC y que, pese a estar el comercio paralizado, debió continuar pagando sus obligaciones como comerciante.

"Recién me entero por los medios que esta gente que ocupó el Pabellón fue absuelta. No nos permitían el ingreso de ninguno de los empleados que trabajan dentro, no había posibilidad de ingresar. A mí me hicieron mucho daño porque, al estar parado casi un mes, lo mismo tuve que pagar sueldos, aportes, contribuciones y todas las obligaciones que uno tiene como comerciante y esperar unos días después de la toma para poder reiniciar el trabajo", lamentó.

La toma del Pabellón Argentina fue uno de los hechos más relevantes del año 2018 en Córdoba. A pesar del daño ocasionado, nadie será condenado ni se enfrentará a ninguna sanción legal.

En septiembre de 2018, estudiantes de casi todas las facultades de la Universidad Nacional de Córdoba llevaron a cabo distintas acciones por mejoras en la educación pública y en apoyo a la lucha salarial de los docentes, lo que incluyó movilizaciones, asambleas y ocupación de facultades, que incluyó la toma del edificio más emblemático de la Ciudad Universitaria.

Tiempo después, los estudiantes fueron imputados por la fiscal federal Graciela López de Filoñuk por los cargos de usurpación y despojo de acuerdo al artículo 181 del Código Penal, que prevé una pena de entre seis meses a tres años de prisión, pero que sería excarcelable.

El juez federal Pablo Montesi declaró en las últimas horas la prescripción de la causa debido al avance del tiempo.

Informe de Francisco Centeno.