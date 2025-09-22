Llegó caminando a su propio velorio: "¡Estoy vivo!"
Un velorio en Villa Carmela, Tucumán, se convirtió en una escena de película cuando el supuesto fallecido, al que todos creían muerto, apareció en su propia despedida, dejando a todos estupefactos y con una pregunta sin respuesta: ¿de quién es el cuerpo en el cajón?
22/09/2025 | 09:07Redacción Cadena 3
FOTO: imagen creada con IA por Leo Castellano.
Audio. Llegó caminando a su propio velorio: "¡Estoy vivo!"
Radioinforme 3
El pasado jueves, en medio de un velorio en Villa Carmela, Tucumán, la familia y amigos de un joven de 22 años se preparaban para darle el último adiós.
La ceremonia transcurría en un clima de dolor y luto, cuando de pronto, la puerta de la casa se abrió y entró un muchacho.
Sus palabras, "Estoy vivo", desataron un caos de gritos, llantos y espanto entre los presentes. Todos creían que la persona que veían era un fantasma, el joven al que velaban era el mismo que se presentaba.
La historia detrás de este increíble suceso comenzó horas antes, cuando un joven se arrojó bajo un camión de caña en las cercanías de Alderetes.
El cuerpo, que quedó sin identificar, fue reconocido por una mujer que, tras una larga búsqueda, creyó que se trataba de su hijo. Al ver el cuerpo, lo identificó y, con el aval de las autoridades, el velorio comenzó.
El "resucitado" le explicó a la policía que había salido de su casa para consumir drogas en Alderetes y, sin saber lo que ocurría, regresó.
Este dramático malentendido expone la dura realidad de las familias que luchan contra las adicciones.
“Es la realidad que viven la madre de los jóvenes que son adictos. Se van de la casa asegurando que van a hacer un trámite y no regresan más. Uno nunca sabe lo que les puede pasar o si están vivos. Es un drama”, dijo María Laura García.
Ahora, mientras la familia se recupera del shock, el verdadero misterio permanece.
El cuerpo en la morgue aún no tiene nombre, y las autoridades continúan con los esfuerzos para identificar a la persona que realmente falleció en el trágico accidente.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el velorio? Un joven de 22 años sorprendió a los presentes al entrar y declarar que estaba vivo.
¿Quién es el "resucitado"? Es un joven que había estado ausente y regresó tras haber consumido drogas en Alderetes.
¿Cuándo sucedió el incidente? El suceso ocurrió el pasado jueves durante un velorio en Villa Carmela.
¿Dónde fue el accidente? El accidente tuvo lugar en las cercanías de Alderetes, donde un joven se arrojó bajo un camión de caña.
¿Por qué es importante esta historia? Expone la dura realidad de las familias que enfrentan las adicciones y los malentendidos que pueden surgir en situaciones trágicas.