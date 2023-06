Julio Chávez vuelve a Córdoba con "Yo soy mi propia mujer" en el Teatro Real

Julio Chávez regresa a Córdoba con una nueva obra teatral. Escrita por Doug Wright, la versión de "Yo soy mi propia mujer" que llega a “La Docta” es una adaptación de Fernando Masllorens y Federico González del Pino.

“Me gusta lo que hago. Tengo la dicha de que -donde mire- hay algo que me espera que me gusta, porque me importa, me exige o tiene un problema que me atrae”, contó a Cadena 3 el protagonista de la obra.

En ese sentido, remarcó: “Me gusta mi propia mujer”. La obra narra la historia verídica de Charlotte Von Mahlsdorf, una persona nacida en la parte oriental de Berlín. Desde muy temprana edad, Charlotte se sentía atraída por la ropa de niña y se identificaba a sí misma como una mujer.

Después de un incidente familiar violento, Charlotte fue condenada a prisión juvenil. Tras su liberación, se hizo conocida por su pasión por coleccionar y vender relojes, fonógrafos y muebles antiguos de la época de Wilhelm II. A pesar de vivir abiertamente como una travesti, Charlotte logró sobrevivir tanto al régimen nazi como al comunismo.

Con una basta trayectoria como actor y director, Julio reconoció que -a pesar de la experiencia- repasa las letras de sus guiones todas las veces. “No hay función que yo no pase la letra y repita todo el texto”, aseveró.

“No confío en el hábito, aunque entiendo que lo hay. Pero prefiero no confiar en él aunque me sostenga. Tengo la impresión de que en algún momento puede suceder algo producto de esa confianza en lo que no estoy interesado”, remarcó.

"Yo soy mi propia mujer" podrá disfrutarse en el Teatro Real los días viernes 23 y sábado 24 de junio a las 21 horas.

Las entradas para esta fascinante obra están disponibles en la boletería del Teatro y a través de Autoentrada.

“Hago esta obra porque es un hermoso cuentito. Aquel que tenga ganas de que alguien, un ser humano, le cuente un cuento y se vaya advirtiendo la hermosa posibilidad que tenemos los seres humanos de imaginar, que venga”, finalizó el artista.

Entrevista de Siempre Juntos.