Fernanda Iglesias denuncia maltrato y depresión por parte de su ex esposo Pablo Nieto

En el marco del Día del Padre, Fernanda Iglesias decidió compartir en sus redes sociales una dura denuncia sobre la violenta situación que vivió con su ex esposo y padre de su hijo, Pablo Nieto. La periodista expresó que este episodio le causó un gran impacto emocional, sumándole a su anterior depresión.

Iglesias relató lo sucedido a través de sus historias de Instagram, donde comenzó exponiendo: "Ayer sufrí una situación violenta con mi exmarido. Me trató de forra, me maltrató y me mintió." En el relato, se refirió a cómo Nieto prometió ir al supermercado y no regresó, argumentando que estaba trabajando, aunque no pudo ofrecerle una explicación clara. Finalmente, mientras él se disculpaba, Iglesias manifestó que no estaba en condiciones de aceptar las disculpas.

"No estoy para que me mientan. Me mintió 14 años. No quiero que me mienta más. Me hace daño, es violento para mí. Pasé muchas cosas con él, muchas mentiras y engaños. Me pegó en la calle y lo denuncié. Aunque lo perdoné en su momento, ahora estoy llena de dudas", afirmó.

Siguió compartiendo sus emociones: "Tengo ganas de llorar porque creí que íbamos a tener una buena relación, separados. Estoy triste. Esto fue un engaño, una mentira... Lo estaba esperando porque me tenía que traer comida. Estoy enferma, me duele la cabeza y estoy congestionada".

En un cierre desgarrador, Iglesias se refirió nuevamente a su ex pareja, señalándolo como una fuente de su sufrimiento: "Me robaste todos mis sueños, mis ganas, mis ilusiones, mi alegría. Me sumiste en una depresión profunda sin ayudarme a salir. Ahora empiezo una nueva etapa."