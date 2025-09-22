FOTO: Iba a estudiar y murió al ser chocada por una camioneta en Río Cuarto

Una joven de 24 años que conducía una moto para concurrir a estudiar murió tras ser chocada por una camioneta en la ciudad cordobesa de Río Cuarto.

La tragedia ocurrió durante la mañana de este lunes en la intersección de las calles Ángeles Martínez y Reforma Universitaria del barrio Paraíso, donde el rodado de mayor porte dobló y colisionó con la motocicleta.

La fiscalía de turno investiga si alguno de los dos implicados cruzó en rojo.

La víctima sufrió heridas graves y falleció, mientras que el conductor de la Toyota Hilux, un hombre de 37 años, resultó ileso.

Vecinos afirmaron medios locales que en la zona ocurren accidentes viales de manera frecuente.

Informe de Víctor Rapetti