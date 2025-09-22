En vivo

Siempre Juntos

Iba a estudiar y murió al ser chocada por una camioneta en Río Cuarto

Ocurrió en la intersección de Reforma Universitaria y Ángela Martínez. Investigan si alguno de los implicados cruzó en rojo.

22/09/2025 | 17:16Redacción Cadena 3

FOTO: Iba a estudiar y murió al ser chocada por una camioneta en Río Cuarto

  1.

    Audio. Accidente fatal en Río Cuarto: joven motociclista pierde la vida tras chocar

    Siempre Juntos

    Episodios

Una joven de 24 años que conducía una moto para concurrir a estudiar murió tras ser chocada por una camioneta en la ciudad cordobesa de Río Cuarto.

La tragedia ocurrió durante la mañana de este lunes en la intersección de las calles Ángeles Martínez y Reforma Universitaria del barrio Paraíso, donde el rodado de mayor porte dobló y colisionó con la motocicleta.

La fiscalía de turno investiga si alguno de los dos implicados cruzó en rojo.

La víctima sufrió heridas graves y falleció, mientras que el conductor de la Toyota Hilux, un hombre de 37 años, resultó ileso.

Vecinos afirmaron medios locales que en la zona ocurren accidentes viales de manera frecuente. 

Informe de Víctor Rapetti

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Río Cuarto? Una joven de 24 años murió tras ser chocada por una camioneta.

¿Quiénes estuvieron involucrados? La joven en una moto y el conductor de una Toyota Hilux, un hombre de 37 años.

¿Cuándo sucedió el accidente? El accidente ocurrió el lunes en la mañana.

¿Dónde tuvo lugar la tragedia? Sucedió en la intersección de Ángeles Martínez y Reforma Universitaria.

¿Por qué se investiga el caso? Se investigan posibles cruces en rojo de los implicados.

[Fuente: Noticias Argentinas]

