El primer intendente cordobés que apoyó a Massa: “Acá se van a encolumnar”

Guillermo López

Fue uno de los pocos dirigentes cordobeses que estuvo en la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía, en agosto de 2022, y tras ser reelecto meses atrás como intendente de la ciudad de Cruz Alta le dedicó el triunfo al tigrense.

Mientras viajaba a Buenos Aires para concretar una gestión del área de cultura de su localidad, habló con Cadena 3 sobre las chances de Sergio Massa para ganar en la segunda vuelta del próximo 19 de noviembre.

-“Yo formo parte de un grupo de trabajo que lidera Martín Gill con varios intendentes del sur cordobés. Empecé a ver con buenos ojos lo que veía haciendo Sergio cuando fue intendente, jefe de la Anses, Jefe de Gabinete y titular de la Cámara de Diputados”.

-¿Qué características tiene Massa como referente del espacio peronista?

-Es un gran trabajador y al haber sido intendente conoce las problemáticas de una ciudad y, obviamente, de la Nación. La verdad que la cintura política que tiene habla a las claras que tiene una gran capacidad de diálogo y de trabajo y que está a la altura de las circunstancias para gobernar Argentina.

-¿Crees que en Córdoba puede mejorar los números que obtuvo en la primera vuelta (NdR:13,4%)?

-En todo el país Massa creció en cantidad de votos. Córdoba no fue la excepción y no me cabe duda que hará una gran elección. El peronismo cordobés votará peronismo, se va a encolumnar- Y también muchos sectores que se ven afligidos por el proyecto de (Javier) Milei y la ensalada de frutas que propone Juntos por el Cambio con él.

Nosotros charlamos (sic) con todos los dirigentes de Córdoba para poder llegar a un acuerdo y vamos a tener entendimientos.

-¿Hay tratativas para que los principales dirigentes del peronismo cordobés –Schiaretti, Llaryora,Passerini- pronuncien un apoyo a Massa?

-No estoy habilitado para contestar esa pregunta. Si las hay, esas charlas se dan en otro nivel. Obvio que me encantaría que haya una charla; si es por expresión de deseos, ¡Me gustaría que charlen ya!

Pero nosotros estamos hablando con nuestros pares: otros intendentes, jefes comunales, del peronismo, del radicalismo.

-¿Viene Massa a Córdoba?

Sí, está confirmado el viaje el próximo lunes. Estará en James Craik y Rio Cuarto y hay posibilidades que visite la ciudad de Córdoba. Serán visitas que tienen que ver con la gestión y la actividad productiva.