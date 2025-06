Lali Espósito generó controversia al distanciarse de la China Suárez y apoyar a Wanda Nara

Lali Espósito encendió la polémica este fin de semana al revelar en una entrevista que su relación con la China Suárez no es cercana y que no tiene comunicación con ella desde hace diez años. Durante su conversación con Infobae, expuso: "No soy tan amiga, no soy amiga de la China. La quiero de muchos años, nos conocemos desde muy niñas, pero hace diez años que no tengo un vínculo cotidiano con ella".

Sus declaraciones causaron un gran revuelo en las redes, donde los usuarios empezaron a especular sobre el origen de su distanciamiento, sugiriendo que el quiebre habría ocurrido en 2022. Además, los fans de Espósito notaron que le otorgó un "me gusta" a una publicación reciente de Wanda Nara, quien se encuentra en medio de un enfrentamiento mediático con la actual pareja de Mauro Icardi.

El gesto de Lali fue interpretado como un apoyo hacia Nara, generando aún más rumores sobre su relación con la empresaria. Esto se suma a la aparición de Rocío Igarzábal, otra ex Casi Ángeles, quien dejó un comentario en uno de los posteos de Wanda, escribiendo: "Qué hermoso lugar". Estas interacciones han intensificado el interés de los seguidores en la dinámica de relaciones entre las exintegrantes de la serie de Cris Morena.