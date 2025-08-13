Alfonso Mosquera apela la elevación a juicio por abuso sexual en Córdoba

El exministro de Seguridad de Córdoba, Alfonso Mosquera, presentó una apelación contra la elevación a juicio en su contra por un caso de abuso sexual con acceso carnal.

La denuncia fue realizada por una mujer policía, quien era pareja de Mosquera al momento de los hechos.

El abogado defensor, Miguel Ortiz Pellegrini, sostiene que "todo fue consentido" y asegura que existe "abundante documentación" enviada por la denunciante que demostraría el carácter consensual de la relación.

El caso ha generado gran controversia en Córdoba y es seguido de cerca por la opinión pública. La defensa insiste en que las pruebas presentadas respaldan la versión de una relación mutuamente consentida.