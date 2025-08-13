En vivo

Alfonso Mosquera apela la elevación a juicio por abuso sexual en Córdoba

La denuncia fue realizada por una mujer policía, quien era pareja del exministro de Seguridad al momento de los hechos.

13/08/2025 | 09:59

FOTO: archivo.

  1.

    Audio. Alfonso Mosquera apela la elevación a juicio por abuso sexual en Córdoba

    Siempre Juntos

    Episodios

El exministro de Seguridad de Córdoba, Alfonso Mosquera, presentó una apelación contra la elevación a juicio en su contra por un caso de abuso sexual con acceso carnal.

La denuncia fue realizada por una mujer policía, quien era pareja de Mosquera al momento de los hechos.

El abogado defensor, Miguel Ortiz Pellegrini, sostiene que "todo fue consentido" y asegura que existe "abundante documentación" enviada por la denunciante que demostraría el carácter consensual de la relación.

El caso ha generado gran controversia en Córdoba y es seguido de cerca por la opinión pública. La defensa insiste en que las pruebas presentadas respaldan la versión de una relación mutuamente consentida.

Lectura rápida

¿Quién presentó la apelación?
El exministro de Seguridad de Córdoba, Alfonso Mosquera.

¿Qué tipo de caso se está tratando?
Un caso de **abuso sexual con acceso carnal**.

¿Quién realizó la denuncia?
Una **mujer policía**, que era pareja de Mosquera.

¿Qué argumenta la defensa?
Que "todo fue **consentido**" y que hay "abundante **documentación**" que lo demuestra.

¿Cuál es la reacción del público?
El caso ha generado gran **controversia** y es seguido de cerca por la **opinión pública**.

