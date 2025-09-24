Nuevo robo en la escuela Fontanarrosa: van tres en 15 días

La Escuela Fontanarrosa, ubicada en Cura Brochero al 4400, sufrió su tercer robo en 15 días. El incidente ocurrió este martes por la noche, cuando delincuentes forzaron una de las rejas de la institución. A diferencia de robos anteriores, en esta ocasión no había prácticamente nada para llevarse, por lo que los autores del hecho se dedicaron a causar daños, rompiendo bancos, parte del pizarrón y la reja de ingreso.

Una vecina del barrio, que prefirió mantenerse en el anonimato, comentó sobre la situación: “Es la tercera vez que le roban y le hacen vandalismo, porque le rompen todo. Se lo llevan lo poco que queda y ahora no sé si quedó algo”. A pesar de la violencia de estos actos, la vecina aseguró que el resto del barrio es tranquilo: “Yo hace muchos años que estoy acá. No digo que no pasan cosas, pero es tranquilo, bastante tranquilo”.

La vecina destacó la importancia de la escuela para la comunidad: “Es la contención de los chicos, esto. El desayuno, el almuerzo, la merienda, la tarde de los chicos”.

Respecto a la noche del robo, la vecina mencionó: “Dice que sonó la alarma, pero yo no escuché la alarma que sonó. No sonó la alarma, porque si no lo hubiésemos escuchado”. Las autoridades de la escuela no quisieron hacer declaraciones, pero se anunció que se implementará un patrullaje policial en la zona, especialmente durante la noche, cuando suelen ocurrir estos robos.

Informe de Fernando Carrafiello.