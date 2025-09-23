Robaron en una escuela dos veces en 15 días: "Las rejas no alcanzan"

La Escuela N°1380 Roberto Fontanarrosa, ubicada en Pasaje Cura Brochero al 4400, en el barrio Toba, sufrió un nuevo robo, sumándose a un incidente similar ocurrido hace quince días. Los delincuentes ingresaron durante la noche del sábado, violentando una puerta y llevándose diversos objetos, incluyendo una estufa de pie, un microondas, ventiladores, una olla, un juego de llaves y productos alimenticios.

Esta institución educativa es esencial para la comunidad, ya que alberga a cientos de niños y ofrece una copa de leche diaria. Una vecina que vive frente al colegio comentó sobre el hecho delictivo: "Lo único que dijo la maestra es que entraron por atrás, en la parte de la secundaria. Entraron por ahí el día de lluvia, nadie lo ve".

La vecina también destacó que el barrio se encuentra generalmente tranquilo, pero que las condiciones climáticas parecen ser un factor que los delincuentes aprovechan: "Se ve que aprovechan el tiempo de la tormenta, que no hay nadie en la calle". A pesar de contar con medidas de seguridad como alarmas y rejas, la comunidad siente que no son suficientes para prevenir estos incidentes. "Las rejas se ven por todos lados, pero no alcanza", añadió.

A pesar de los robos, la escuela continúa funcionando con normalidad, ofreciendo clases tanto por la mañana como por la tarde. "No sé si las clases se suspendieron, pero sé que vinieron a media mañana los chicos", concluyó la vecina.

Informe de Juan Cruz Albergoli.