Mujer estafada entregó US$10.000: "Dijeron que le cortaban un dedo a mi hijo"

Norma recibió un llamado este jueves a las 5 de la mañana. Escuchó una voz que parecía ser la de su hijo. Él le decía que si no entregaba dinero iban a matarlo. El supuesto secuestrador le dio un ultimátum: o entregaba el dinero o le cortaban un dedo a su hijo. La mujer, de 76 años, aterrorizada, entregó 10 mil dólares, los ahorros de toda su vida. Fue una estafa, se trataba de un secuestro virtual.

En Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, contó el calvario que vivió y vive. “Fue de terror. Lo que pasé no se lo deseo a nadie. Me llamaron, el que hablaba para mí era mi hijo. Dijo que lo habían golpeado, que estaba amenazado, con un revolver en la cabeza, que querían plata. Fue una tortura”, recordó.

“Mi supuesto hijo me dijo que buscara todos los dólares que tenía. Yo siempre dije que cómo uno puede caer, pero era la voz de él. Eran las 5 de la mañana”, contó sobre la trampa que le tendieron.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Mi hijo no estaba en mi casa porque trabaja de noche. Busqué todo lo que tenía y se los di. Y pedían joyas y más. Lo puse en una bolsa, lo tiré en la calle y lo pasó a buscar un auto blanco. Había 10 mil dólares. Mi marido vendió el auto y todo. Ellos sabían que mi hijo no estaba. Al voleo no fue”, indicó.

En la llamada, ella les dijo “me están matando en vida”. Los delincuentes querían hablar con su marido, también de 76 años, pero Norma lo protegió: “Él está operado del corazón, no les quise dar”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En plena noche, el miedo y la confusión se mezclaron de tal forma que la víctima de la estafa no pudo encontrar claridad. “Mi marido me dijo que era un engaño, pero sentí que era mi hijo, ¿y si era él y lo mataban o algo así?”, lamentó al borde del llanto.

Y reveló: “Me dijeron que dé lo que me pedían, porque le iban a cortar un dedo”. Tras la entrega, Norma necesitó asistencia de un médico, porque contó que “no podía estar parada”.

Por otro lado, consultada por el motivo por el que tenía los ahorros en su casa, señaló: “Para ponerlo en el banco uno no sabe. Tuvimos plata en el banco, quebró y la perdimos”.