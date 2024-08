Macri en Cadena 3: "Hay una oportunidad única, la gente dijo sí a la motosierra"

Tras un discurso en el que apoyo al presidente Javier Milei y criticó a su entorno, el expresidente de la Nación y actual titular del PRO, Mauricio Macri, brindó una extensa entrevista a Alberto Lotuf en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario. Hablo del Gobierno nacional actual, de los laderos del mandatario libertario, de la ruptura de Juntos por el Cambio y de Venezuela.

En primer lugar, Macri remarcó: “Tengo clara la buena intencionalidad del Presidente. Milei está identificado con un cambio con una fuerte ideología liberal, a la cual adhiero. Pero en lo que hemos podido ayudar es 'a pesar de'. El lunes tuvimos una larga conversación, adelanté lo que dije en el discurso este jueves”.

“Coincidimos en que los argentinos de hoy no son los mismos que los de 2015. En ese entonces la Argentina estaba muy dañada, pero hoy quedó claro que la propuesta populista es fallida, no tiene sentido y nos ha destruido. Esta es una oportunidad única, la gente quiere más cambios y reformas en menos tiempo. La gente le dijo a Milei que sí, que avance con la motosierra a fondo. Hace 8 años discutíamos Futbol Para Todos, hoy Aerolíneas Argentinas. Los que no quieren privatizarla seguro reciben pasajes gratis o tienen a algún familiar acomodado”, graficó.

El exjefe de Gobierno de CABA aseguró que Milei decide por sí mismo, “pero delega en personas que buscan excusas para no empezar”. Y sumó: “Hablan de un avance violento, pero yo propuse segundas y terceras líneas de personas no afiliadas al PRO. Como es el caso de “Toto” Caputo”.

Tensión con el entorno de Milei y viejas disputas del PRO

Macri subrayó el mensaje que le envió públicamente Santiago Caputo, uno de los principales asesores del gobierno libertario. Pero indicó: “Es verdad que apoyamos sin condicionamientos. Hablamos con él en el verano, pero al sentir que siempre piensan que es mejor negociar con los malos, desistí. Quiero que hagamos que esto funcione con gente idónea y honesta en cada lugar. Y ojalá que Milei sea reelecto. Lo único que quiero, y lo puse como condición en el PRO, fue unidad y apoyar a Milei. Nunca hablé con Karina, no la conozco. Con Caputo tuve un dialogo intenso que no condujo a nada”.

En tanto, cuestionó la posibilidad de que Ariel Lijo se posicione como juez de la Corte Suprema de Justicia. “Estamos en rojo mal, menos 1 millón en credibilidad con el mundo. Empezando por los argentinos que se protegieron del estado ladrón llevándose la plata del país. Una pata es la Justicia. Si alguien como Lijo genera tanto debate, no hay expectativa positiva. Es un problema”, advirtió.

El exjefe de Estado descartó competir como candidato en futuras elecciones y dijo que su rol es el de “ayudar”. De todas maneras, resaltó los mandatos de su espacio en distintos puntos y detalló: “En cada lugar en el que gobernamos, hoy está mejor. La Ciudad de Buenos Aires es una de las principales metrópolis del mundo. Vas a Pergamino, Junín, Mar del Plata, y todo es mejor. Buscamos todo el tiempo a gente que ponga su capacidad sobre la mesa”.

En cuanto a las internas del PRO y los roles de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, explicó: “Horacio está en proceso de adaptarse a lo que pasó. Él no siente tanto el rumbo que tomó Milei. Patricia decidió ir al Gobierno y agregarle valor, lo que está mal es hablar con desdén del PRO, que la apoyó a pesar de que salió tercera”.

Juntos por el Cambio roto y Venezuela en crisis

La máxima autoridad del PRO a nivel nacional expresó por qué motivos la coalición Juntos por el Cambio perdió fuerza y unidad. “No podemos sostener a una coalición con tantas diferencias. Los radicales discutieron una por una las privatizaciones de empresas deficitarias del Estado. Pensé que entendíamos que lo más importante era bajar impuestos y dar infraestructura, no haciendo experimentos como Arsat, Canal 7, Télam. Siempre es más fácil controlar que hacer. Empecemos por controlar y que se cumpla la ley”, sugirió.

Y en relación a la crisis política en Venezuela, disparó: “Está bien lo de Lula, pero me parece muy grave que hasta Estados Unidos adhirió al desconocimiento del triunfo de Maduro en Venezuela. Entonces que Lula siga dando vueltas desequilibra a toda la región. Es un daño terminal para los venezolanos, no merecen que Lula actúe de esa manera. Maduro es un asesino y se tiene que ir. Hay que poner un límite”.