Exdirector del BCRA y la intervención del Gobierno en el dólar: "Es señal doble"

Enrique Szewach, exdirector del Banco Central de la República Argentina, analizó la situación económica del país en un contexto electoral incierto. En Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, Szewach se refirió al comportamiento del dólar mayorista, que alcanzó los 1.474,50 pesos, y a la intervención del Banco Central, que vendió 53 millones de dólares para sostener el tipo de cambio.

“Es una señal doble, está bien que lo haga porque mantiene su compromiso, pero lamentablemente tiene que vender dólares que deberían estar en las reservas”, explicó.

El economista destaca que la inestabilidad política influye en la economía y que el gobierno no ha cumplido con la hoja de ruta acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “El gobierno había firmado una hoja de ruta en abril que era muy buena. Lamentablemente, por razones electorales, el gobierno no lo cumplió”, señaló Szewach. Agrega que la falta de confianza en el gobierno preocupa a todos y que el 27 de octubre se deberá retomar un programa económico que necesita un replanteo.

Szewach también mencionó que el contexto fiscal actual es diferente al de crisis anteriores, con un superávit operativo y sin emisión de pesos para financiar el tesoro. “Estamos en un contexto mucho más ordenado del que heredó el presidente”, afirmó. Sin embargo, critica la falta de un presupuesto serio y la necesidad de una discusión responsable sobre el gasto público y los impuestos.

En cuanto a la competitividad del dólar, Szewach consideró que la cotización actual puede beneficiar a algunos sectores exportadores, aunque advierte sobre el riesgo de que el aumento del dólar se traslade a los precios. “El problema más serio que tiene hoy es lograr no solamente un dólar competitivo, sino además tener dólares para poder enfrentar los compromisos de la deuda”, aclaró.

Finalmente, Szewach reflexionó sobre el impacto de la economía en el fútbol argentino, señalando que los equipos funcionan mejor en un contexto de atraso cambiario. “Los equipos argentinos funcionan bien cuando hay atraso cambiario y cuando podés pagar en dólares a los jugadores”, concluyó.

Entrevista de Alberto Lotuf.