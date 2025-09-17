En vivo

Política y Economía

El Banco Central intervino tras el salto del dólar: vendió USD 53 millones

La autoridad monetaria debió desprenderse de reservas para estabilizar el tipo de cambio. El dólar mayorista alcanzó el techo fijado en $1.474,50.

17/09/2025 | 17:30Redacción Cadena 3

FOTO: El Banco Central fortalece su posición de reservas brutas internacionales.

El mercado cambiario vivió este martes una jornada clave: por primera vez desde la implementación del esquema de bandas cambiarias acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el dólar mayorista alcanzó el techo fijado en $1.474,50. Tal como establecen las reglas, el Banco Central (BCRA) salió a intervenir y vendió USD 53 millones para contener la presión.

La última vez que la autoridad monetaria había vendido divisas en el mercado fue el 14 de abril, en la previa de la salida del cepo y del acuerdo con el FMI, cuando colocó USD 398 millones. Desde entonces, las operaciones del BCRA habían sido indirectas, por cuenta y orden del Tesoro, sin impacto directo en las reservas.

El tipo de cambio minorista cerró en $1.485 en las ventanillas del Banco Nación. Según operadores, poco después de las 11 comenzaron a aparecer posturas de venta por USD 100 millones que el mercado atribuyó al Central. Con el correr de la jornada, esas ofertas se consolidaron hasta conformar una “muralla” de USD 500 millones en el nivel máximo de la banda.

El esquema vigente, en marcha desde abril, permite al dólar flotar entre un piso inicial de $1.000 y un techo de $1.400, ajustados diariamente en un 1% mensual hacia abajo y hacia arriba, respectivamente. Ese mecanismo llevó el límite superior a los $1.474,50 actuales.

Con las elecciones del 26 de octubre en el horizonte, la atención se centra ahora en el “poder de fuego” del BCRA para sostener la cotización. La entidad que preside Santiago Bausili asegura contar con USD 22.000 millones para intervenir. “Que algunos no lo crean no depende de nosotros. Solo lo comprobarán si lo testean”, advirtió el director Federico Furiase.

El test, de hecho, ya comenzó. La decisión del Central de defender la banda superior marca el inicio de una etapa donde las expectativas del mercado estarán puestas en su capacidad de intervención y en la consistencia de las reservas, en un contexto de elevada tensión cambiaria y definiciones políticas inminentes.

