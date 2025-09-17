El dólar subió a $1.485, cayeron los bonos y el riesgo país llegó a 1.230 puntos

El dólar oficial cerró este miércoles a $1.435 para la compra y $1.485 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $5 respecto del cierre del martes.

En esta jornada, el mayorista llegó a $1.474,50 con lo que superó levemente el techo de la banda de flotación, que hoy se ubica en $1.474,40. De este modo, el BCRA quedó habilitado para vender reservas con el objetivo de contener la suba.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó en $1.489,740 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.495.

El dólar "blue" se cotizaba esta tarde en $1.450 para la compra y $1.470 para la venta, con un incremento de 1,05% en la jornada.

El dólar mayorista, por su parte, se ubicaba en $1.474 con una suba de 0,3% en la jornada. En lo que va del mes, subió 9,8%.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,7% hasta $1.480,47, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un avance de 0,8% hasta los $1.494,54.

La gestión libertaria del presidente Javier Milei enfrenta un escenario de creciente incertidumbre económica y política a semanas de las elecciones de medio término de octubre, mientras los inversores institucionales adoptan una postura cautelosa.

En el mercado financiero, el índice S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires registró un leve avance del 0,3% en pesos, alcanzando los 1.793.000 puntos a las 14:50 horas. Sin embargo, los bonos soberanos en dólares (Bonares y Globales) cayeron un 1% en promedio, y el riesgo país, según el indicador de JP Morgan, escaló 57 puntos hasta los 1.224, el nivel más alto en casi un año.

El panorama económico se ve afectado por una economía que muestra signos de desaceleración, con activos soberanos y mercados de renta variable y fija acumulando pérdidas superiores al 30% en dólares este año. La Unión Industrial Argentina (UIA) emitió una advertencia sobre el impacto de estas tensiones, mientras persisten temores sobre una posible cesación de pagos de la deuda soberana, aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, descartó esta posibilidad en la red social X, asegurando que el equipo económico está preparado para enfrentar escenarios adversos.

En el ámbito político, la derrota de Milei en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires generó incertidumbre sobre su capacidad para fortalecer su representación en el Congreso. A esto se suma el descontento social por los recortes en salud y educación, implementados para mantener el superávit fiscal, que han desencadenado protestas.

Por otro lado, la provincia de Buenos Aires anunció un acuerdo con bonistas que obtuvieron sentencias en cortes de Nueva York, resolviendo todos los juicios pendientes relacionados con la reestructuración de deuda de 2021. Este pacto, similar a otro reciente con acreedores en Alemania, busca estabilizar las finanzas provinciales.

