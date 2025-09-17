En Córdoba también se movilizan en defensa de la universidad pública

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) convocó a la comunidad universitaria y a la sociedad cordobesa a participar este miércoles de la tercera marcha federal universitaria, que parte desde el Monumento de la Reforma, en Ciudad Universitaria, hacia el centro de la ciudad.

La movilización, que comenzaba desde las 14, se realiza en rechazo al veto presidencial a la reciente ley de financiamiento universitario, sancionada por el Congreso y considerada clave por las universidades públicas.

Según explicó la presidenta de la Federación Universitaria de Córdoba, Constance Keegan Ferrando, en diálogo con Cadena 3, la concentración comenzó a partir de las 13, y la marcha avanzará por la zona céntrica, pasando por Obispo Trejo y Avenida Yrigoyen, hasta culminar con la lectura de un documento que se está articulando a nivel nacional.

"Esperamos poder mostrar esta movilización masiva y el apoyo de la sociedad en las universidades", señaló Keegan Ferrando, quien destacó que la convocatoria no solo apunta a estudiantes y personal universitario, sino a toda la ciudadanía cordobesa.

Beatriz, una manifestante, comentó en Cadena 3 que ella no tuvo la oportunidad de estudiar y resaltó el impacto que la educación pública tuvo en su familia: "Mi hija se recibió el año pasado de bibliotecaria y sigue estudiando una licenciatura. Si esto no hubiese sido público y gratuito, ella nunca hubiera podido estudiar".

La emoción de Beatriz es palpable cuando habla de su hija y la oportunidad que representa la universidad: "La educación no puede ser un privilegio, por eso la defendemos", concluyó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El gobernador Martín Llaryora se manifestó a favor de la universidad pública. A través de un mensaje en X donde solicitó a los diputados que acompañen el reclamo universitario y anunció la construcción de 14 nuevas sedes de la Universidad Provincial de Córdoba.

/Inicio Código Embebido/

Defendamos con orgullo la #UniversidadPública. No es reduciendo las oportunidades educativas que Argentina va a salir adelante. Saldremos adelante con más #educación, nunca con menos.



La educación pública es uno de los pilares del #progreso y de ascenso social. Por eso le pido a… pic.twitter.com/08eTWkhv3s — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) September 17, 2025

/Fin Código Embebido/

Reclamo por presupuesto universitario

La manifestación también se centra en el debate sobre el presupuesto universitario. Keegan Ferrando advirtió que la propuesta oficial de 4,8 billones de pesos para el sistema universitario no cubre las necesidades reales, y que según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las universidades requieren cerca de 7 billones de pesos para garantizar su funcionamiento pleno, incluyendo infraestructura, hospitales universitarios y salarios, que también presentan retrasos.

“El presupuesto universitario es mucho más que solo el gasto de funcionamiento; hoy las universidades necesitan más de 7 billones”, enfatizó la representante universitaria. Señaló además que la cifra anunciada para 2026 prácticamente mantiene los valores de 2025, un año marcado por restricciones presupuestarias y crisis económica, que han afectado el normal desempeño de las instituciones.

Coordinación y alcance de la movilización

El rector de la UNC, Jhon Boretto, se reunió este lunes con representantes de gremios docente y no docente, la Federación Universitaria de Córdoba (FUC) y autoridades de las distintas unidades académicas para coordinar la jornada. El acto central se realizará a las 15.30 en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Obispo Trejo, con la participación de autoridades universitarias, gremios y representantes estudiantiles.

La movilización convocará no solo a la UNC, sino también a la Universidad Provincial de Córdoba, la Facultad Regional Córdoba de la UTN y la Universidad de Villa María, además de organizaciones sociales, gremios, sindicatos y partidos políticos vinculados a los sectores de salud y educación.

La marcha busca visibilizar el reclamo por un financiamiento universitario adecuado y poner de relieve la importancia de garantizar la previsibilidad del sistema público de educación superior en un contexto económico complejo a nivel nacional.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La secretaria general de ADIUC, Leticia Medina, expresó que "el presupuesto para el 2026 consolida el ajuste que se viene aplicando a las universidades nacionales". Según Medina, el presupuesto es similar al de 2025, que ya sufrió un ajuste del 27% respecto al año anterior, lo que resulta en una pérdida salarial acumulada de más del 30% para los docentes. "Eso es lo que intentamos revertir con la ley de financiamiento universitario", añadió.

Medina también mencionó que el debate no solo se centrará en los recursos, sino que se abordarán otros temas postergados sobre la eficiencia y calidad de las universidades. "El debate sobre la eficiencia y todos los dilemas que atraviesan a la universidad es un debate constante", afirmó. En este sentido, destacó la importancia de la reciente implementación del sistema de créditos universitarios, que busca transformar las modalidades de enseñanza y fomentar la autonomía de los estudiantes.

Respecto a la calidad de las universidades, Medina señaló que "el sistema universitario argentino tiene la calidad, la proyección y la importancia que tiene porque tiene universidades distintas que han generado lo que hoy es la universidad". Sin embargo, también reconoció que algunas universidades presentan bajos índices de egreso, lo que plantea la necesidad de evaluar su funcionamiento y los recursos asignados.

Informe de Alejandro Bustos, Lucía González y Fernando Barrionuevo.