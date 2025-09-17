El irónico mensaje de Caputo: "Gracias a todos los que salieron de sus cuevas"

FOTO: El enigmático mensaje de Caputo en medio de la suba del dólar: "No tengo dudas"

En una jornada de alta tensión cambiaria, con el dólar mayorista alcanzando el techo de la banda de flotación en $1474,50, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, sorprendió con un críptico mensaje en su cuenta oficial de X.

"Gracias a todos los que salieron de sus cuevas estas últimas semanas porque hacen más revelador aún lo que están intentando. No tengo dudas que la gente tomará nota y actuará en consecuencia", escribió el titular del Palacio de Hacienda.

Gracias a todos los que salieron de sus cuevas estas últimas semanas porque hacen más revelador aún lo que están intentando.

No tengo dudas que la gente tomará nota y actuará en consecuencia. ???????????? — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 17, 2025

El tuit llega en un contexto de fuerte presión sobre el tipo de cambio, tras la derrota del Gobierno en las elecciones de Buenos Aires, que impulsó al dólar oficial a un máximo histórico de $1485 para la venta.

La atención se centró en una orden de compra anónima por u$s 10 millones en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) a $1474,50, lo que desató especulaciones sobre una posible venta de divisas por parte del Banco Central (BCRA), presidido por Santiago Bausili.

El mercado, además, refleja incertidumbre tras las elecciones, que se perciben como el "talón de Aquiles" de la estrategia oficial para mantener controladas las bandas del dólar, mientras los bonos caen por temores sobre la capacidad de pago.

