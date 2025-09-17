El dólar mayorista tocó el techo de la banda y el Banco Central vendió reservas

El dólar mayorista superó el techo de la banda cambiaria y alcanzó un valor de $1474,50, tocando así el límite máximo establecido por el esquema de bandas de flotación que había entrado en vigencia el 15 de abril.

Ante esta situación, el Banco Central (BCRA) quedó habilitado para utilizar reservas con el fin de contener la divisa. Operadores del mercado confirmaron que la entidad vendió los primeros US$10 millones para frenar la escalada del tipo de cambio.

En el segmento minorista, el tipo de cambio avanzaba cinco pesos y se ofrecía a $1485 en las pantallas del Banco Nación. Desde el inicio del mes, la cotización escaló $125. Por su parte, el dólar "blue" también experimentaba un aumento y operaba en $1480. Este nuevo incremento del dólar se produce en un contexto marcado por una creciente incertidumbre política, tras la victoria del peronismo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires.

El Banco Central está en condiciones de vender dólares por primera vez desde que se implementó el esquema de bandas cambiarias. A principios de septiembre, antes de que el dólar alcanzara el máximo permitido por las bandas cambiarias, el Tesoro había comenzado a intervenir mediante ventas de divisas en el mercado para aportar liquidez y mitigar los movimientos previos a las elecciones legislativas.

Según los cálculos realizados por operadores, las ventas del Tesoro superaron los US$500 millones durante ese periodo. En ese momento, los analistas estimaron que hubo ventas, aunque estas fueron inferiores a las realizadas en días anteriores.

Con el tipo de cambio ahora en su valor máximo permitido por el esquema, fue el Banco Central quien asumió el rol de vendedor. Tras las elecciones bonaerenses, el ministro Luis Caputo aseguró que el Tesoro había dejado de vender dólares y que el tipo de cambio flotó entre las bandas sin intervención oficial.

En cuanto a la capacidad del Banco Central para intervenir en el mercado, este cuenta con una cantidad significativamente mayor de dólares en comparación con el Tesoro. El organismo dirigido por Santiago Bausili tenía disponibles US$14.000 millones provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Además, según indicó Federico Furiase, director del BCRA, al sumar esos fondos a otros conceptos, la autoridad monetaria disponía de US$22.000 millones para defender el valor máximo fijado por el esquema cambiario.