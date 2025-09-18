Tras las quejas, los comerciantes del centro se reunieron con la Municipalidad

La propietaria del Hotel Viña de Italia, Ana Calsina, volvió a alzar su voz para expresar la preocupación de hoteleros, comerciantes y vecinos del centro de la ciudad de Córdoba por la creciente inseguridad, la violencia urbana y el abandono que afecta a la zona.

Calsina detalló los problemas que enfrentan y el impacto directo que tienen en el turismo y la actividad comercial. "Es tan complicado llegar al centro", comenzó diciendo la dueña del hotel a Cadena 3, refiriéndose a las interrupciones en las vías de acceso esenciales a la ciudad.

Según relató, tras una nota enviada a la Municipalidad junto a otros vecinos y comerciantes, se lograron reuniones con funcionarios municipales. "Inmediatamente después de la nota, agradezco a Raúl La Cava, se comunicó con nosotros y tuvimos una reunión en un hotel de la zona. Fueron funcionarios como Rodrigo Fernández, secretario de Gobierno; La Cava, de Políticas Sociales; Ignacio Fragueiro, del Tribunal de Cuentas, y otros más. Éramos ocho vecinos y prácticamente 40 o 50 funcionarios", destacó.

Sin embargo, Calsina señaló que, a pesar de la presencia de las autoridades, las soluciones no llegan con la urgencia necesaria. "Se pintaron las veredas de amarillo, los cordones, amanecí con sorpresa, pero esto no es cosmético, es algo que tiene que ser solucionado urgente", afirmó, haciendo hincapié en que los problemas continúan. "Ayer hubo peleas en la plaza, mucha presencia policial, pero nuestro principal pedido es la clausura y traslado de la gente en situación de calle a lugares idóneos", insistió.

/Inicio Código Embebido/

Radioinforme 3 Preocupación. Vecinos y comerciantes del centro de Córdoba reclamaron contra la inseguridad Ana Calsina, propietaria del hotel Viñas de Italia, expresó su preocupación y declaró que ya se recolectaron 800 firmas en poco tiempo para presentar un reclamo al intendente Daniel Passerini.

/Fin Código Embebido/

La hotelería y el comercio del centro, según Calsina, están gravemente afectados. "Nosotros tenemos una gran conectividad: aeropuerto, aerobús, terminal de colectivos, es un lugar muy turístico, pero hay infinitos comentarios negativos de la gente. Hay quienes vienen y se van, no pueden creer todo esto", lamentó. La empresaria destacó que, a pesar de la presencia policial tras los reclamos, la situación no mejora. "Nuestro pedido es traslado a lugares idóneos", reiteró.

Calsina también expresó su frustración por la falta de avances concretos a pesar de las múltiples reuniones. "Estoy un poco mareada de tantas reuniones, de tantos funcionarios. Solución, no digo mañana mismo, pero clausura. Mientras esto no se clausure, van a seguir reuniones de reuniones", expresó, visiblemente agotada. La dueña del hotel subrayó que el problema lleva años sin resolverse. "Hace tres años o más que, en mi caso personal, he recorrido todo. Me hago cargo, pero esto sigue muy, muy burocrático", afirmó.

Finalmente, Calsina hizo un llamado a una acción más efectiva por parte del Estado. "La situación del país está terrible, hay problemas estructurales, pero hay que trasladar a esta gente. Si no, el problema va a seguir igual: gente peleándose, durmiendo en la calle. Hay lugares como Sol de Noche, que está clausurado, que antes alojaba a estas personas. Así es inviable la zona", concluyó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá.