Le reventaron el vidrio para robarle a plena luz del día en el centro de Córdoba

Otro impactante caso de inseguridad sacudió este lunes al centro de la ciudad de Córdoba. Cerca de las 12.30 del mediodía, en la concurrida intersección de Elpidio González y Marcelo T. de Alvear, en el sector de La Cañada, una joven fotógrafa identificada como Josefina fue víctima de un violento robo mientras esperaba la luz verde del semáforo.

El hecho, ocurrido en plena luz del día, dejó a la profesional devastada tras perder en segundos herramientas de trabajo esenciales que le costaron años de esfuerzo conseguir.

Josefina contó a Cadena 3 que, mientras aguardaba en su vehículo en un semáforo de Marcelo T. de Alvear, sintió un fuerte estruendo. Inicialmente pensó que sufrió un choque, pero el impacto fue causado por una piedra que rompió el vidrio del acompañante, impactándole en las piernas.

En ese instante, un delincuente irrumpió dentro del auto y le arrebató dos mochilas que contenían una computadora, una cámara, lentes, un micrófono, un estabilizador y otros elementos de alto valor, tanto económico como sentimental.

"Es totalmente indignante. En cinco segundos perdí lo que costó meses, días, años de esfuerzo”, expresó Josefina, visiblemente afectada. La joven, que se dedica con pasión a la fotografía, destacó el impacto de la pérdida más allá de lo material, ya que las herramientas robadas son fundamentales para su trabajo.

A pesar de la presencia de cámaras de seguridad y efectivos policiales en la zona, el delincuente actuó con total confianza, sin temor a ser detenido.

Informe de Lucía González.