En Villa Allende, los vecinos de la zona de avenida Goicochea al 1.600 expresaron su hartazgo por los ruidos nocturnos y las juntadas que perturban la tranquilidad del barrio, especialmente en un kiosco cercano al lugar donde el ocurrió un trágico accidente de tránsito el pasado lunes. En el siniestro, dos jóvenes que circulaban sin casco en una motocicleta perdieron el control, cayeron al asfalto y murieron.

Miriam, docente y vecina del sector, relató a Cadena 3 la situación. "Ayer a las 4 de la madrugada, el ruido era infernal. No es la primera vez que pasa, ya ha sucedido otras veces. Llamamos a Seguridad Ciudadana, pero no hemos tenido respuestas efectivas".

Según los residentes, autos y motos se concentran en la zona, especialmente durante la madrugada, con música a alto volumen que impide el descanso. "Los autos llegan, abren el baúl y ponen los equipos a full. Somos gente laburadora y necesitamos descansar", agregó Miriam.

Video. Desesperación de vecinos en Villa Allende: ruidos molestos e inacción policial Cadena 3 Episodios

El problema, que se agrava con la llegada de los primeros calores y las ventanas abiertas, preocupa a los vecinos, quienes temen que la situación empeore en verano. A pesar de los reclamos a las autoridades, aseguran que las intervenciones fueron insuficientes.

Tras el accidente fatal, la madrugada del lunes fue inusualmente silenciosa, pero los residentes pidieron medidas urgentes para garantizar la seguridad y la tranquilidad en el barrio.

Informe de Lucía González.