En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Radioinforme 3

Desesperación de vecinos en Villa Allende: ruidos molestos e inacción policial

Según los residentes, autos y motos se concentran en una avenida durante la madrugada, con música a alto volumen que impide el descanso.

16/09/2025 | 08:15Redacción Cadena 3

FOTO: Malestar de vecinos en Villa Allende por los intensos ruidos.

  1.

    Audio. Desesperación de vecinos en Villa Allende: ruidos molestos e inacción policial

    Radioinforme 3

    Episodios

En Villa Allende, los vecinos de la zona de avenida Goicochea al 1.600 expresaron su hartazgo por los ruidos nocturnos y las juntadas que perturban la tranquilidad del barrio, especialmente en un kiosco cercano al lugar donde el ocurrió un trágico accidente de tránsito el pasado lunes. En el siniestro, dos jóvenes que circulaban sin casco en una motocicleta perdieron el control, cayeron al asfalto y murieron.

Miriam, docente y vecina del sector, relató a Cadena 3 la situación. "Ayer a las 4 de la madrugada, el ruido era infernal. No es la primera vez que pasa, ya ha sucedido otras veces. Llamamos a Seguridad Ciudadana, pero no hemos tenido respuestas efectivas". 

Según los residentes, autos y motos se concentran en la zona, especialmente durante la madrugada, con música a alto volumen que impide el descanso. "Los autos llegan, abren el baúl y ponen los equipos a full. Somos gente laburadora y necesitamos descansar", agregó Miriam.

/Inicio Código Embebido/

  1.

    Video. Desesperación de vecinos en Villa Allende: ruidos molestos e inacción policial

    Cadena 3

    Episodios

/Fin Código Embebido/

El problema, que se agrava con la llegada de los primeros calores y las ventanas abiertas, preocupa a los vecinos, quienes temen que la situación empeore en verano. A pesar de los reclamos a las autoridades, aseguran que las intervenciones fueron insuficientes. 

Tras el accidente fatal, la madrugada del lunes fue inusualmente silenciosa, pero los residentes pidieron medidas urgentes para garantizar la seguridad y la tranquilidad en el barrio.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Lucía González.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho