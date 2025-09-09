Vecinos y comerciantes del centro de Córdoba reclamaron contra la inseguridad

Vecinos, frentistas, comerciantes y hoteleros de Córdoba presentaron una denuncia sobre la degradación y abandono del centro de la ciudad, que afecta la seguridad y el turismo, como parte de un reclamo que aseguran lleva tres años, sin soluciones claras.

Ana Calsina, propietaria del hotel Viñas de Italia, expresó su preocupación y declaró que ya se recolectaron 800 firmas en poco tiempo para presentar un reclamo al intendente Daniel Passerini, a través del centro vecinal liderado por David Boffa.

"Este reclamo está hecho desde hace tres años, se viene tratando el tema sin solución. Entonces se decidió juntar firmas, que las juntamos en muy poco tiempo, y presentarlas para que nos atienda Passerini", explicó Calsina a Cadena 3.

La empresaria señaló que el problema comenzó a agravarse desde 2022, tras la pandemia, cuando la Municipalidad empezó a alojar a personas en situación de calle en lugares sin habilitación, como pensiones. "Supuestamente son pensiones en las cuales se aloja a esta gente, esto está absolutamente denunciado, aclarado, se conoce absolutamente el tema", aseguró, añadiendo que estas políticas generaron una "degradación progresiva" en la zona.

Calsina aclaró que no se opone a la asistencia social, pero criticó la forma en que se lleva a cabo. "No es ayuda social, es equivocada ayuda social, y los que más la padecen son los mismos carenciados", expresó, recordando que antes de la pandemia estas personas eran alojadas en las afueras de la ciudad con "verdadera contención".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Según la entrevistada, el cierre de iniciativas como Sol de Noche, que alojaba a unas 100 personas, derivó en el traslado de estas personas a lugares inadecuados en el centro, lo que habría generado problemas como violencia, robos y agresiones a cualquier hora del día.

La empresaria destacó la cercanía de estos problemas con puntos clave de la ciudad, como la Casa de Gobierno, a solo dos cuadras de su hotel, y la calle San Jerónimo, a cuatro cuadras del centro histórico. Además, subrayó el impacto en el turismo, con reseñas negativas en redes sociales que advierten sobre la inseguridad de la zona.

Calsina también mencionó que, hace dos años y medio, la Policía instaló una cámara de seguridad en su hotel y que todo lo que denuncia está grabado. "Todo lo que yo afirmo está grabado en la cámara, por la Policía, entonces no se entiende qué es lo que sucede", señaló.

Finalmente, Calsina aclaró que no se trata de una denuncia formal, sino de una solicitud para que el intendente Passerini los reciba y aborde el problema. "No hemos hecho denuncia, de eso se trata, es una solicitud para que nos reciba el intendente", concluyó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá.