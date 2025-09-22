Subrogación de vientre: los detalles del caso del bebé puesto en adopción

La abogada Luciana Alonso, representante legal de una mujer cordobesa que actuó como gestante en un caso de subrogación de vientre, explicó los detalles del caso. El niño, nacido prematuramente y con dificultades de salud, fue concebido mediante un procedimiento de gestación por sustitución gestionado por una agencia en Buenos Aires, pero enfrenta una situación de abandono tras la decisión de la persona que encargó el procedimiento de no hacerse cargo.

Alonso destacó la gravedad del caso, señalando que el niño "es hijo de nadie". Explicó a Cadena 3 que el material genético proviene de un óvulo y esperma donados, sin vínculo biológico con la gestante ni con la persona que encargó el procedimiento, una mujer francesa que no viajó a Argentina. "La francesa no donó su óvulo, entonces no es biológica. Es una mamá por voluntad procreacional, pero legalmente eso lleva un procedimiento importante", aclaró la abogada.

Según Alonso, el niño fue concebido en un contexto de “movimiento comercial”, donde la donación del óvulo, el esperma y la gestación fueron transacciones económicas, y la persona que encargó el procedimiento lo rechazó al conocer las complicaciones de salud del bebé.

La abogada expresó su preocupación por las implicancias éticas del caso. "El día de mañana, cuando este niño pregunte por sus ancestros, por la forma en que vino al mundo, se va a dar con que nadie lo quiso. La persona que donó el óvulo hizo un negocio, la persona que donó el esperma hizo un negocio, la persona que lo gestó hizo un negocio, y la persona que lo pagó decidió que no lo quería”. Alonso citó el fallo de la jueza María de los Ángeles Pascual, quien afirmó que el niño "fue tratado como un producto rechazado", comparándolo con un artículo devuelto por no cumplir expectativas.

Sobre la legalidad de la subrogación, Alonso aclaró que no es un delito en sí misma cuando se realiza en un marco regulado, como en casos donde una persona cercana gesta para una pareja con material genético propio. Sin embargo, criticó la práctica de agencias que, aprovechando vacíos legales, captan mujeres en situación de vulnerabilidad económica para gestar bebés que luego son "vendidos" a personas con recursos, especialmente en Europa, donde esta práctica está prohibida en muchos países. "En casi todos los países de Europa está prohibido. Alemania, Italia, lo consideran un delito universal. Entonces, vienen acá, lo inscriben, y hay un gran respeto por la identidad", señaló.

Alonso elogió el fallo de la jueza, calificándolo como “hermoso” por su énfasis en los derechos del niño. "Nunca un niño puede ser tratado como un encargo. Estamos hablando de una vida, y toda vida humana merece ser bienvenida, no como un objeto deseado, sino como un sujeto amado”, citó la abogada, destacando la importancia de erradicar la cosificación de los niños. Según Alonso, el fallo refleja un cambio de paradigma iniciado hace décadas con la Declaración de los Derechos del Niño, que busca ver a los menores como sujetos de derechos y no como objetos.

En cuanto al futuro del niño, que cumplirá un año en noviembre, Alonso informó que está en condiciones de ser adoptado y que el proceso se manejará a través del Registro Único de Adopción (RUA) de Córdoba. "Es una adopción como cualquier otra. Se escogerán familias inscritas en el RUA, y se realizarán todos los tests para determinar cuál es la más adecuada", explicó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá.