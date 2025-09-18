Senado: la oposición logró quórum y busca rechazar el veto a ley de ATN

El Senado sesiona en busca de rechazar el veto del presidente Javier Milei al proyecto de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), en medio de un panorama adverso para el Gobierno ante sucesivas derrotas en el Congreso.

El kirchnerismo, la UCR y bloques provinciales reunieron el número de 39 legisladores para habilitar el debate en el que buscan que el reparto de los fondos a los distritos se realice de forma automática.

Más allá de los intentos que hizo el oficialismo en la última semana para recomponer los vínculos con algunos gobernadores, la Cámara alta se encamina a darle la espalda a Milei en esta iniciativa.

En la previa de la sesión de este jueves en el Senado, el senador nacional por Catamarca, Flavio Fama, habló sobre los temas centrales que se debatirán: la emergencia pediátrica, el presupuesto universitario y, especialmente, el veto a la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). En ese marco, Fama, también exrector de la Universidad Nacional de Catamarca, brindó su perspectiva sobre el escenario político y legislativo.

Sobre el proyecto que busca que los ATN se distribuyan de forma diaria y automática, similar a la coparticipación, Fama expresó: "Es bastante lógico pensar que, sobre todo en el Senado, que representamos a las provincias, eso pueda tener un apoyo bastante contundente". Aunque aclaró que no responde directamente a los gobernadores, afirmó: "Tampoco voy a votar en contra de recursos para mi provincia. Es un proyecto razonable, no es disparatado, ni genera desequilibrio fiscal".

Consultado sobre la capacidad del Estado nacional para cumplir con esta distribución, el senador señaló: "Es el Gobierno Nacional quien tiene que dar esa respuesta. Lo que nosotros sabemos claramente es que esos aportes son consecuencia de las recaudaciones que se hacen día a día de los impuestos. Acá lo que se discute es si ese aporte tiene que quedar en la caja del Estado Nacional o en la caja de la provincia". Y añadió: "Entiendo que existirían los votos para que eso se sostenga".

Fama también hizo referencia en Cadena 3 a los antecedentes de votaciones en el Senado, recordando que en debates previos se lograron mayorías abrumadoras, como un resultado de "56 a 1". Sin embargo, criticó la ausencia de algunos legisladores: "No asistir tampoco colabora. Cada uno de los legisladores tiene que ir y fundamentar su voto en el recinto".

En cuanto al panorama político, el senador fue contundente al analizar la situación del Gobierno: "El Gobierno se perdió una tremenda oportunidad. El año pasado conformábamos un interbloque de 39 senadores que apoyamos fuertemente al Gobierno, paquete fiscal, ley base, muchísimas leyes". Sin embargo, lamentó que esa cohesión se haya debilitado: "Si esos 39 senadores no nos movíamos con la cohesión que lo hacíamos, no es responsabilidad nuestra, es una responsabilidad política del Gobierno".

Según Fama, la falta de diálogo y el destrato hacia legisladores y provincias fueron clave en esta fractura: "Si no se ocupan de las cosas que se tienen que ocupar en algunas provincias, si no se recorre el país y se ven las realidades particulares, va a ser muy difícil sostenerlo".

El senador también se refirió a las tensiones institucionales y a los rumores de un "clima golpista" en el Congreso, algo que dijo no percibir en el Senado: "Espero que no. La verdad que no. Que el kirchnerismo se abroquele y quiera darle duro al Gobierno, no hay ninguna duda, porque por definición el peronismo es así, va en contra del oficialismo, no importan las consecuencias". No obstante, enfatizó su compromiso con la institucionalidad: "Hay que entender que este país se resuelve con tiempo y con acuerdos básicos, o si no, vamos a seguir fracasando. La institucionalidad es lo único que le da sustentabilidad".

Finalmente, Fama rechazó cualquier idea de soluciones extremas o "mágicas" y llamó a la responsabilidad: "Por lo menos conmigo no van a contar para esas cosas".

Entrevista de Miguel Clariá.