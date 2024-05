Pullaro, sobre el Pacto de Mayo: "No sabemos si se va a dar o no"

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, confirmó su asistencia al Pacto de Mayo convocado por el presidente de la Nación, Javier Milei, por ahora previsto para el 25 de este mes en la ciudad de Córdoba.

Este encuentro, anunciado durante las sesiones ordinarias del Congreso el pasado 1° de marzo, tiene como objetivo principal la firma de un conjunto de 10 puntos que apuntan a la "reconstrucción de los fundamentos de Argentina".

Pullaro expresó su compromiso con la iniciativa, al destacar la importancia del diálogo y el debate en la vida republicana del país. "Tenemos que aprender a escucharnos, pero fundamentalmente a escuchar la posición del otro, algo que se ha perdido en nuestro país", enfatizó.

Además de ratificar su presencia en el evento, el gobernador de Santa Fe anunció la intención de su provincia de agregar dos puntos adicionales a los 10 propuestos por Milei. Estos puntos se centran en el fortalecimiento del sistema productivo argentino y el financiamiento del sistema educativo nacional.

"Para nosotros, el fortalecimiento y el robustecimiento del sistema productivo son fundamentales para avanzar como país. Creemos firmemente que el desarrollo económico está estrechamente ligado a la producción", explicó Pullaro en diálogo con Cadena 3 Rosario.

Asimismo, enfatizó la importancia del financiamiento del sistema educativo como un factor clave para mejorar la calidad y la equidad en la educación, aspecto fundamental para el progreso social y económico de Argentina.

"Creo que es muy importante que podamos dialogar, que nos podamos escuchar en la República Argentina, que podamos valorar la opinión del otro, aunque no coincidamos. Y en ese sentido, desde Santa Fe, veíamos como una oportunidad el Pacto de Mayo porque son puntos en donde uno coincide y en donde uno también puede agregar o poner en la agenda política algunas cosas que tienen que ser relevantes para la Argentina que viene", dijo el mandatario santafesino.

Explicó que las medidas del Pacto de Mayo "no solo tienen que ver con lo fiscal, con lo tributario, sino que también tienen que ver con el sistema productivo, con el sistema educativo y con el financiamiento del mismo. Creíamos que era una buena oportunidad para poder debatirlo".

Y añadió: "Lamentablemente, no sabemos si eso se va a dar o no. Más allá de la Ley Bases, la provincia de Santa Fe ha estado acompañando, por supuesto, con algunas divergencias que hemos inaugurado, instalado en el debate parlamentario. Pero creo que es un buen momento para que los argentinos nos escuchemos. No sabemos si se va a dar o no".

Además, criticó la falta de debate sobre este tema desde marzo y la falta de claridad sobre su implementación.

Pullaro también hizo hincapié en la necesidad de un federalismo real y criticó las desigualdades existentes en áreas como la educación y el transporte. Según él, "tenemos que empezar a discutir el federalismo en serio".

Sobre el descuento a los empleados estatales que hacen huelga, Pullaro afirmó en diálogo con Cadena 3: "los empleados públicos tienen el derecho constitucional de hacer paro y nosotros lo respetamos", pero añadió que su gobierno tiene "el derecho legal también de descontar" los días no trabajados.

En cuanto a las impugnaciones contra Ariel Lijo, candidato propuesto por el Gobierno Nacional para la Corte Suprema, Pullaro pidió prudencia. Según él: "hay un proceso administrativo que se está llevando adelante" y sugirió esperar hasta tener todos los elementos antes de tomar una decisión.

Entrevista de Miguel Clariá.