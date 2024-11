Para Agost Carreño, la LLA busca "atomizar" temas y evitar tratar el presupuesto

El Congreso enfrenta una intensa agenda legislativa en los últimos días de sesiones, con temas claves como el presupuesto, la democracia sindical y la ficha limpia en el centro del debate.

El diputado nacional de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, consideró en Cadena 3 que se trata de una estrategia del gobierno para atomizar los temas y "cerrar el año sin un presupuesto" o " sin un presupuesto que sea una rendición incondicional tanto del Congreso como de los gobernadores".

"El presidente Milei ha sacado la discusión abruptamente del presupuesto, lo que generó que todos los bloques legislativos quisieran aprovechar la última semana para meter su agenda", opinó.

Y consideró que el objetivo del Gobierno es generar una "guerra de escraches, de quién está, quién da quórum", cuando lo importante es aprobar el presupuesto para darle previsibilidad a los mercados y a los inversores.

También se refirió a la posición de su bloque respecto a la ficha limpia y la democratización sindical y anticipó que no es que no quieren tratar esos temas, sino que prefieren avanzar esta semana con el presupuesto y luego abrir sesiones extraordinarias.

"Los de mi espacio y los de otro bloque lo que están planteando, no es que no quieren tratar estos temas, sino que quieren en esta última semana se dedique a aprobar el presupuesto porque sería extremamente grave que no se apruebe o que se reconduzcan dos veces el presupuesto y que sea absoluta la discrecionalidad del Gobierno", dijo.

"Y que la semana que viene y la otra, haya sesiones extraordinarias, para que se discutan todos estos temas y algunos más que han quedado afuera de esta caprichosa selección de tema", concluyó.

Respecto a la presión de la opinión pública, Agost Carreño subrayó que "en la era de las redes sociales, los diputados deben rendir cuentas de si dan quórum y cómo votan". Reconoció que existe una expectativa social sobre cómo se manejarán estos temas delicados, afirmando que "la mayoría de los diputados entienden la importancia de demostrar que podemos discutir estos temas".

Entrevista de Miguel Clariá