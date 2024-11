Francos: "La posición del Gobierno es aprobar el Presupuesto como se planteó"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se prepara para presentar su primer informe de gestión ante la Cámara de Senadores el miércoles a las 10.

Francos recibió un total de 1.100 preguntas de los senadores, después de eliminar las consultas repetidas de un total inicial de 1.500. El bloque que más preguntas envió, y también el más numeroso del Senado, es el de Unión por la Patria.

En una entrevista con Cadena 3, el jefe de Gabinete compartió detalles sobre los preparativos para la presentación del Estado y otros temas de interés. Francos expresó su disposición a responder todas las preguntas y destacó que siempre se pueden sumar temas o apreciaciones a la estructura ya preparada.

Francos mencionó que están en la última etapa del periodo de sesiones, analizando la posibilidad de avanzar en algunos proyectos que están en tratamiento en el Congreso. "Hasta último momento no se definen bien los acuerdos, menos en una Cámara de Diputados tan atomizada", señaló.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El jefe de Gabinete también expresó su ansiedad por las próximas elecciones, con la esperanza de aumentar el bloque parlamentario y lograr más igualdad de condiciones. Además, mencionó la posibilidad de una reunión con algún gobernador. "Estoy ansioso por la próxima elección para aumentar nuestro bloque parlamentario y que haya más igualdad de condiciones", indicó.

En cuanto al Presupuesto 2025, Francos explicó que hay dos carriles: "La posición del Ejecutivo es que sea aprobado en los términos planteados en cuanto al equilibrio fiscal. El planteo de gobernadores implicaba un impacto fiscal muy fuerte. La negociación siempre está abierta, aunque hay temas muy difíciles de resolver como las deudas de las cajas previsionales".

Francos subrayó que el Gobierno está trabajando en ordenar los problemas macroeconómicos de Argentina. "El gobierno de Milei viene con ideas de libertad económica y vino desde la gente, no de un movimiento político. La gente puso a Milei en el poder, no a un partido político, y lo empoderó para hacer una transformación", agregó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En cuanto a la renuncia de Pablo Moyano a la CGT, Francos opinó que "siempre ha sido belicoso" y que su planteo parece más político que económico. "Su gremio no es precisamente el que está padeciendo los problemas más serios en la economía".

La discusión también abarcó los pliegos de los vocales de la Corte Suprema, que nominan a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla para el máximo tribunal.

Francos mencionó que Milei envió los pliegos al Senado, pero aún no han sido considerados. "Si el Senado no resuelve, el Presidente podría usar la opción de designación transitoria", explicó, aunque aclaró que no se debe anticipar una decisión sin la formalidad del proceso legislativo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre el proyecto de "ficha limpia", que busca establecer condiciones para ser candidato y que quedó trunco tras caer la sesión en Diputados, Francos se mostró a favor de la iniciativa. "Es un proyecto serio que debería avanzar", dijo a Cadena 3, destacando la importancia de la transparencia en la representación política.

"La Libertad Avanza aportó sus diputados al quórum de manera que está de acuerdo con su tratamiento. Es un proyecto importante para la transparencia de la representación política en la Argentina que tiene muchos casos de candidatos con antecedentes y que no son definitivos porque siempre la Argentina tiene como tercera instancia la Corte Suprema", precisó el funcionario.

Consultado por su vínculo con la vicepresidenta Victoria Villarruel tras las declaraciones televisivas de Milei, Francos declaró que tiene una buena relación con la compañera de fórmula del presidente.

Respecto a las comparaciones que le atribuyen a Francos sobre gobierno actual con el de Carlos Saul Menem, el jefe de Gabinete se defendió: "Nunca fui menemista ni peronista, aunque participé en gobiernos peronistas", aclaró, y destacó que la sociedad ha cambiado y que Milei representa una disrupción política. "La gente votó a Milei para hacer un cambio real".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El jefe de Gabinete también recordó en diálogo con Cadena 3 la salida del senador Francisco Paoltroni de La Libertad Avanza y se refirió a su apoyo a Villarruel. Sobre las acusaciones hacia Milei de "no aceptar opiniones distintas en el partido", Francos dijo que Paoltroni "expresa opiniones muy personales".

Paoltroni había declarado que el Presidente "venía a despertar leones y los convirtió a todos en mariposas". En ese sentido, Francos dijo que la expulsión del senador obedeció a comentarios que el bloque de LLA consideró inaceptables.

Respecto a si los miembros de La Libertad Avanza sienten temor al expresarse, Francos aseguró que, en las reuniones de gabinete, no observa que los ministros tengan miedo de expresar sus opiniones. "Nosotros tenemos un diálogo franco y abierto", afirmó, destacando que el Presidente es quien tiene la responsabilidad de gobernar y tomar decisiones finales.

Consultado por la forma en que Milei responde a las críticas, especialmente en redes sociales, Francos dijo que que no tiene las formas que tiene el Presidente. "Pero él fue votado por su autenticidad, es una persona que dice lo que piensa y hace lo que dice", consideró.

/Inicio Código Embebido/

Mirá también La quinta pata del gato Consejos de un amigo para Milei

/Fin Código Embebido/

El diálogo con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, también fue un tema en la conversación. Francos mencionó que tuvo buenas relaciones con Llaryora y otras figuras de la política de la provincia, como Rodrigo De Loredo y Luis Juez.

"Hemos tenido diálogos constructivos", afirmó, aunque reconoció algunas diferencias en temas como jubilaciones y universidades.

"Llaryora es un defensor de la provincia y pelea siempre por Córdoba. Siempre dice que no le damos lo que le corresponde a la provincia y plantea el tema de la caja de jubilaciones. Hemos tenido discusiones de todo tipo, pero siempre en buenos términos, y siempre hemos llegado finalmente a algún tipo de acuerdo. Llaryora cumple su rol y nosotros cumplimos el nuestro en un momento difícil", concluyó Francos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de "Una mañana para todos".