Tini Stoessel compartió su experiencia sobre salud mental y su emotiva canción 'Buenos Aires'

Tini Stoessel se sinceró sobre su salud mental durante una presentación en La Peña de Morfi. La artista habló sobre su diagnóstico de depresión y su impacto en su vida diaria y en su proceso creativo.

En una conversación con el conductor Diego Leuco, la cantante expresó: “Hay que dejar que la vida también sorprenda. Intentar vivir lo mejor que se pueda, cumplir sueños y aprender a manejar los fracasos. Las dificultades son una parte fundamental de la vida y te enseñan mucho”, reflexionó.

Stoessel, al abordar su condición de salud, comentó: “Desde que me diagnosticaron depresión, he comenzado a entender muchas cosas. Aprender sobre el trastorno me ha permitido lidiar mejor con situaciones inesperadas”.

La artista también compartió las “herramientas” que ha adquirido en su juventud: “Con el tiempo, he aprendido cómo afrontar mis emociones, a quién acudir en momentos difíciles y cómo respirar en situaciones de estrés. Desde los 14 años, he ido incorporando herramientas profesionales y personales que me han acompañado en el camino”, dijo.

Previo a interpretar su reconocido tema “Buenos Aires”, Tini explicó el proceso de creación de esta canción, que refleja su relación con la ciudad que la vio nacer. “La casa donde crecí siempre será mi refugio, pero en un momento supe que volver a Buenos Aires me provocaba miedo. Pensar que no podía encontrar paz al volver a casa me afectaba mucho”, comentó.

La artista expresó que “la canción captura ese sentimiento, donde se reconoce el paso del tiempo y cómo a veces guardamos sentimientos que, eventualmente, deben salir a la luz. '¿Cómo pasé el tiempo sin hablar de esto?' es un sentimiento profundo al que muchos se pueden relacionar”, sostuvo.

Tini concluyó su intervención enfatizando la importancia de comunicarse: “Es vital animarse a hablar y compartir tus experiencias. Aferrarte a los pensamientos negativos puede ser destructivo. Hacer frente a los problemas emocionales es una batalla, pero hay que recordar que siempre hay esperanza”, cerró.