En la gala de eliminación de Gran Hermano, Eugenia y Selva protagonizaron un fuerte cruce de palabras que dejó a todos boquiabiertos.

En la reciente gala de eliminación de Gran Hermano, un inesperado enfrentamiento tuvo lugar entre las participantes Eugenia Ruiz y Selva Pérez Carvalho, las últimas en ingresar al reality. Este altercado se desató durante una visita de Santiago del Moro a la casa, donde los concursantes discutieron un conflicto reciente relacionado con los cigarrillos.

Eugenia fue la primera en hablar, lanzando duras acusaciones hacia Selva: 'Una insoportable, una cizañera, una embustera. No se hace cargo, hace que los demás se sinceren y ella no lo es. Es mentirosa', expresó vehemente la santiagueña.

Frente a las acusaciones, Selva intentó restarle importancia con risas, afirmando: 'Se está mirando al espejo y dice todo lo que es ella, me encanta, adoro'. Sin embargo, las palabras de Eugenia continuaron: '¿Siete años más que yo tiene Selva? Parece mi hija, te juro', enfatizó, clarificando su descontento con la uruguaya.

La santiagueña siguió atacando, señalando que Selva 'es caprichosa, busca atención constantemente. Me hablan a mí y ella tiene que hablar por detrás, interrumpe todo el tiempo. No sé qué problema tiene. De chica, no la hacían caso', insistió.

Santiago del Moro intercedió en el intercambio, recordando que ambas participaban de un grupo unido en el pasado, a lo que Eugenia contestó: 'Sí, unidas, pero sabía que era insoportable'.

Para cerrar la discusión, Selva sentenció: 'Yo me quedo muy tranquila porque todo se ve'.