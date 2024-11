Consejos de un amigo para Milei

Adrián Simioni

Si yo fuera Mariano Grondona, diría que Javier Milei está sufriendo el síndrome de Hubris, palabrita griega que alude a la arrogancia o, mejor, a la desmesura. La falta de frenos. Eso forma parte de su personalidad, es constitutivo. Así que nadie pretende que el león se transforme en un gatito.

Es más: si lo hiciera, de pronto ya no parecería Milei, pondría en riesgo su propia identidad. De hecho, es posible que Milei exagere para mantener al día su historial de exabruptos para cuidar a muchos de sus votantes, que valoran o confunden los gritos, los insultos, la desmesura de Milei con su espontaneidad, con su transparencia y su carácter genuino.

Pero la desmesura puede no ser lo mejor para alguien que preside un país y debe ejercer su rol para todos. El martes, en una larga entrevista concedida a un influencer, Milei se fue de mambo en su desmesura. Por ejemplo, dijo que su gobierno ya es el mejor de la historia en Argentina.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Yo no soy amigo de Milei, es más, ni siquiera tiene la menor noticia de mi existencia. Pero igual le doy un consejo de amigo: tranqui, Presidente, este es un partido largo y recién está en la mitad del primer tiempo. Todavía no ganó nada. Hay fuerzas corporativas, sindicales, mediáticas, empresariales, políticas que acechan.

Ayer fue particularmente violento contra los periodistas. Ya nos había dicho de todo: ensobrados y extorsionadores. Pero ahora le agregó “torturadores”. Acá no hacemos periodismo de periodistas y en general creemos que los periodistas nos la tenemos que bancar sin caer en defensas corporativas. No será la primera vez que pasa. Y además la libertad de expresión que es tan valiosa para nosotros debe serlo plenamente para todos.

Pero hay dos problemas. Uno, es que Milei, nos parece, se equivoca. La mayoría de los medios y periodistas, en general, han acompañado el enorme esfuerzo de su Gobierno para tumbar la inflación. Porque es algo que interesa a la enorme mayoría.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El otro problema es que Milei es el presidente. Y está cayendo bajo, en una zona de peligro para el sistema republicano y democrático. La tortura es un delito gravísimo. Las palabras incendiarias de Milei, sus agrupaciones que se autodenominan "brazo armado de La Libertad Avanza", la violencia ejercida en las redes por los batallones libertarios terminan componiendo un panorama siniestro.

Hace días, sucedió un hecho menor, pero gravísimo. Un indicio grave. Una señal ominosa. Milei fue invitado a dar un discurso en la celebración de los 100 años de la Cámara de Comercio.

Entre los invitados estaba el economista liberal Roberto Cachanosky, en algún momento partidario de Milei. Cuando la Presidencia se enteró, condicionó el discurso de Milei a que Cachanosky fuera echado de la sala, del evento.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Cachanosky confirmó que autoridades de la Cámara, funcionarios de la Presidencia y personal de Seguridad lo "invitaron" a retirarse, cosa que él hizo para evitarle un mal momento a la Cámara de Comercio, con la que mantiene un vínculo desde hace cuatro décadas.

¿Qué es eso? ¿Estamos yendo a una sociedad en la que el Presidente es un emperador que decide quién puede entrar o no a un evento que no es de él, donde no podemos tolerar la presencia de alguien que piensa distinto, donde vamos a cancelar a los críticos?

Muchos criticaron esto diciendo que contradice los principios liberales y libertarios que enarbola Milei, cosa que es cierta. Es una flagrante violación al respeto irrestricto por el proyecto de vida del otro. Pero esas actitudes violan algo mucho más básico. Viola los parámetros de ser buena gente. No importa la ideología, viola los niveles mínimos de tolerancia y aceptación que implica vivir en un sistema democrático, plural, abierto y republicano, donde nadie tiene el derecho caprichoso de echar a otro de esta inmensa sala común donde vivimos y en la que debe haber lugar para que entremos todos.