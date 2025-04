Milei y la relación con Israel, llave maestra de las relaciones exteriores

Por Sergio Suppo

No esperaba que mi reciente experiencia en Israel me dejara tanto para contar, pero aquí estoy, todavía procesando el impacto que Javier Milei tiene en este país. Como argentino, me llena de asombro ver cómo nuestro presidente se ha convertido en una figura casi tan icónica como Lionel Messi o el papa Francisco. En un contexto donde Israel enfrenta críticas globales, especialmente por su ofensiva en Gaza, la popularidad de Milei es un fenómeno que no pasa desapercibido y que, desde mi perspectiva, merece ser analizado.

Desde que asumió la presidencia, Milei ha demostrado un apoyo incondicional al Estado de Israel. En un mundo donde muchos países, sobre todo en Europa, cuestionan las acciones israelíes en Gaza, este respaldo es un gesto político de peso. Uno de los movimientos más audaces fue su anuncio de trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, una decisión que pocos países se atreven a tomar por las tensiones que genera con naciones árabes. Este compromiso no se quedó en palabras: el embajador argentino, el rabino Axel Wahnish, ya reside en Jerusalén, a pocos pasos de las casas de los principales líderes israelíes. Conozco a Wahnish y sé que es un hombre de confianza para Milei, alguien que encarna este giro en la política exterior argentina hacia una alianza más estrecha con Israel y Estados Unidos.

Estuve siguiendo de cerca los planes de Milei para visitar Israel, un viaje que se organizó, se suspendió y ahora, tras la muerte del papa Francisco, se está reprogramando. Según lo que pude averiguar, en aproximadamente un mes Milei podría firmar un memorándum de entendimiento por la democracia y la paz entre Argentina e Israel. Este acuerdo no es un detalle menor: marca un contraste directo con el memorándum que Cristina Kirchner firmó con Irán, un país que ha sido señalado por su rol en los atentados contra la embajada de Israel en 1992 y el centro judío AMIA en 1994 en Buenos Aires. Como argentino, siento que este nuevo enfoque busca sanar heridas y mirar hacia adelante.

Pero el impacto de Milei no se limita a lo simbólico. Hay un plan concreto para fortalecer los lazos económicos. Durante mi estadía, escuché a funcionarios y empresarios hablar con entusiasmo sobre la posibilidad de que empresas israelíes se asocien con compañías argentinas, impulsando el comercio bilateral.

Desde Israel, me llevo la certeza de que Milei no es solo un presidente para los argentinos; es un símbolo de esperanza para un país que busca aliados en tiempos difíciles. Y aunque el camino no será fácil, estoy convencido de que esta nueva etapa puede traer beneficios para ambos pueblos, siempre que se gestione con equilibrio y visión de futuro.