El péndulo a un año del balotaje

Guillermo López

Este martes se cumple un año del balotage que Javier Milei le ganara a Sergio Massa –obtuvo el 55.65% contra el 44.3% (en votos la diferencia superó los 3,5 millones)- y que lo consagrara Presidente.

Los cambios son muchos pero en los últimos días hubo algunos que muestran como la época tiene otro clima para actores sociales relevantes.

Por caso, el discurso del sindicalismo hoy es diferente al que se escuchaba en la previa a la asunción de la dupla Alberto y Cristina, en 2019.

“Alberto tiene que seguir con el cepo; es una realidad. Y hay que darle a la maquinita y meter plata en el mercado para que la gente tenga. Hay que crear sí o sí esa máquina de esperanza y hacerla caminar. Después vemos, contamos pesos y devaluaremos”. La frase de Roberto Fernández, el titular de Unión Tranviarios Automotor (UTA), describía las sensaciones de entonces.

El panorama hoy es otro y lo dio Omar Maturano (La Fraternidad) "En algunas cosas, nos guste o no este Gobierno o estemos enojados, tiene un poco de razón. Tuvimos un Estado excesivo. No podíamos tener un Estado con 20 ministerios. Era una joda, muchachos", dijo en referencia a la gestión de los Fernández. "Era agarrar la maquinita, hacer plata y tirar la plata. Y así le fue", destaca el sitio Enfoque Sindical.

Desde el ámbito de los economistas liberales también hay peros. “Todo esto de facilitar la importación puerta a puerta no me gusta nada porque no veo la sincronización entre medidas que facilitan la importación y las que facilitan la producción. El gobierno debería empezar por bajar impuestos a la producción”, advirtió Juan Carlos de Pablo, hombre de confianza y consulta del Jefe de Estado.

Otro de los liberales que pone reparos al plan de Milei y que esta semana estuvo particularmente beligerante fue Carlos Rodriguez, quien reprodujo el posteo del usuario Andi Spinelli en la red X: “El tipo de cambio artificialmente bajo sirve para repartir dádivas a los votantes vía turismo internacional y objetos baratos de consumo importados, rompiendo aún más a las industrias y turismo nacionales, como también ir saliendo los capitales especulativos que amasaron fortunas gracias al carry electoral que armo Caputo”.

Para Rodriguez el gobierno tiene una adicción al cepo y al atraso cambiario como un adicto a las drogas.

https://x.com/Baba__Voss/status/1858117293865070647

En poco tiempo las cosas han cambiado: sindicalistas que se quejan de emisión monetaria y economistas liberales que cuestionan la apertura indiscriminada de importaciones.

Hace un año Milei era electo Presidente y en ese lapso hubo modificaciones en un país que todo el tiempo amaga a retomar un clásico de su historia: la pendularidad.